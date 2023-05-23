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Haberler Galeri Kamu ve özel hastane personel alımı başvuru ekranı | 81 ilde hastaneler 1.100 işçi alınacak! Başvuru şartları neler? Hasta karşılama/bakım, klinik memuru...

Kamu ve özel hastane personel alımı başvuru ekranı | 81 ilde hastaneler 1.100 işçi alınacak! Başvuru şartları neler? Hasta karşılama/bakım, klinik memuru...

Kamu ve özel hastanelere 1.100 işçi alımı gerçekleştirilecek. 81 ilde İŞKUR üzerinden 44 branşta iş ilanları açıldı. Kamu ve özel sektörden çok sayıda iş ilanının yer aldığı ve işverenle iş arayanı güvenli bir ortamda bir araya getiren İŞKUR bünyesindeki ilanların detayları araştırılıyor. Peki hastane 1.100 işçi alımı başvuru şartları neler? Hasta karşılama/bakım, klinik memuru...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 12:13
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Kamu ve özel hastane personel alımı başvuru ekranı | 81 ilde hastaneler 1.100 işçi alınacak! Başvuru şartları neler? Hasta karşılama/bakım, klinik memuru...

İŞKUR iş ilanları yayınlanmaya ve yenilenmeye devam ediyor. Hastane bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar için iş ilanları yayınlandı. Özel ve kamu hastanelerine 44 meslek grubunda toplam 1.100 işçi alımı gerçekleştirilecek. Peki başvuru şartları neler? İşte kontenjan ve branşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kamu ve özel hastane personel alımı başvuru ekranı | 81 ilde hastaneler 1.100 işçi alınacak! Başvuru şartları neler? Hasta karşılama/bakım, klinik memuru...

ALIM YAPILACAK BRANŞ VE KONTENJANLAR

Hastane Hizmetlisi 34

Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Meslek Elemanı1

Klinik Destek Elemanı (Hastane) 14

Temizlik Görevlisi (Hastane) 24

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Kamu ve özel hastane personel alımı başvuru ekranı | 81 ilde hastaneler 1.100 işçi alınacak! Başvuru şartları neler? Hasta karşılama/bakım, klinik memuru...

Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 4

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 5

Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri 4

Anestezi Sağlık Teknikeri 2

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Kamu ve özel hastane personel alımı başvuru ekranı | 81 ilde hastaneler 1.100 işçi alınacak! Başvuru şartları neler? Hasta karşılama/bakım, klinik memuru...

Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri 2

Diğer Sağlık Personeli 86

Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) 11

Diğer Sağlık Personeli(Sağlık Memuru) 2

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Kamu ve özel hastane personel alımı başvuru ekranı | 81 ilde hastaneler 1.100 işçi alınacak! Başvuru şartları neler? Hasta karşılama/bakım, klinik memuru...

Diyaliz Sağlık Teknikeri 11

Evde Hasta Bakımı Sağlık Teknikeri 6

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik 53

Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri 22

Nükleer Tıp Teknikleri Sağlık Teknikeri 1

Odyometri Sağlık Teknikeri 10