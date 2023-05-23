Kamu ve özel hastane personel alımı başvuru ekranı | 81 ilde hastaneler 1.100 işçi alınacak! Başvuru şartları neler? Hasta karşılama/bakım, klinik memuru...

Kamu ve özel hastanelere 1.100 işçi alımı gerçekleştirilecek. 81 ilde İŞKUR üzerinden 44 branşta iş ilanları açıldı. Kamu ve özel sektörden çok sayıda iş ilanının yer aldığı ve işverenle iş arayanı güvenli bir ortamda bir araya getiren İŞKUR bünyesindeki ilanların detayları araştırılıyor. Peki hastane 1.100 işçi alımı başvuru şartları neler? Hasta karşılama/bakım, klinik memuru...