HaberlerGaleriAile bazlı vatandaşlık maaşı nedir? Bakan Derya Yanık açıkladı! Vatandaşlık Maaşı başvuru ekranı e-Devlet | Nasıl alınır, kimler alabilir?
Aile bazlı vatandaşlık maaşı nedir? Bakan Derya Yanık açıkladı! Vatandaşlık Maaşı başvuru ekranı e-Devlet | Nasıl alınır, kimler alabilir?
AK Parti'nin seçim beyannamesi arasında yer alan vatandaşlık maaşı çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. Ev kadınlarına emeklilik, gençlere evlilik kredisi, ÖTV indirimi gibi düzenlemelerle dezavantajlı kesimleri önceleyen aile kurumunu korumaya yönelik birçok tedbir yer almaktadır. Peki Vatandaşlık Maaşı nasıl alınır, kimler alabilir? Aile bazlı vatandaşlık maaşı nedir? İşte tüm detaylar...