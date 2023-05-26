Aile bazlı vatandaşlık maaşı nedir? Bakan Derya Yanık açıkladı! Vatandaşlık Maaşı başvuru ekranı e-Devlet | Nasıl alınır, kimler alabilir?

Gelir Tespiti Yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşı kriterlerinin önemli bir kısmının mevcut olduğunu belirtti. Yanık, 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu bir sistemleri olduğunu ve vatandaşların sosyal yardımlardan faydalanmak için başvurduklarında gelir miktarının ölçüldüğünü ifade etti.