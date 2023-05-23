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Evde Bakım maaşı alanlara müjde! 2023 zamlı Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...
Evde bakım maaşı alanlara çifte müjde! Detaylar son dakika belli oldu. Evde bakım maaşı alanlar, Temmuz ayında ne kadar zam geleceğini araştırırken, ödemelerden faydalananlara yeni bir müjde geldi. Yeni düzenlemeye göre; sosyal güvencesi olmayanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlanacak. Peki, evde bakım maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak? Evde bakım maaşı son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 23.05.2023 12:01Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 12:01