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Haberler Galeri Evde Bakım maaşı alanlara müjde! 2023 zamlı Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...

Evde Bakım maaşı alanlara müjde! 2023 zamlı Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...

Evde bakım maaşı alanlara çifte müjde! Detaylar son dakika belli oldu. Evde bakım maaşı alanlar, Temmuz ayında ne kadar zam geleceğini araştırırken, ödemelerden faydalananlara yeni bir müjde geldi. Yeni düzenlemeye göre; sosyal güvencesi olmayanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlanacak. Peki, evde bakım maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak? Evde bakım maaşı son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 23.05.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 12:01
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Evde Bakım maaşı alanlara müjde! 2023 zamlı Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...

Evde bakım maaşı alanlara sigorta ve yüzde 40 zam müjdesi az önce duyuruldu! Temmuz zammıyla birlikte milyonlarca vatandaş, SGK kapsamına alınacak. 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı memur ve emekli zammı ile birlikte artacak. Peki evde bakım maaşları ne kadar kaç TL olacak? İşte evde bakım maaşı yeni düzenleme hakkında tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde Bakım maaşı alanlara müjde! 2023 zamlı Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.

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Evde Bakım maaşı alanlara müjde! 2023 zamlı Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.

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Evde Bakım maaşı alanlara müjde! 2023 zamlı Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...

Yeni dönemde evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlıya bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınması sağlanacak.

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Evde Bakım maaşı alanlara müjde! 2023 zamlı Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...

Bakıma muhtaç, engelli, yaşlılara evde bakım hizmeti verenlerden sosyal güvensi olmayanlar desteklenecek. Sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanarak emekli olmalarına imkân sağlanması hedefleniyor.