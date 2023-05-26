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Kamu personeline ne kadar, kaç TL, kaç ay tazminat verilecek? Deprem tazminatı ne zaman ödenecek?
6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük depremden etkilenen 11 ilde kamu personellerine tazminat ödemesi gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki deprem tazminatı kaç ay deprem tazminatı alınacak? Deprem tazminatı ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...