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Kamu personeline ne kadar, kaç TL, kaç ay tazminat verilecek? Deprem tazminatı ne zaman ödenecek?

6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük depremden etkilenen 11 ilde kamu personellerine tazminat ödemesi gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki deprem tazminatı kaç ay deprem tazminatı alınacak? Deprem tazminatı ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 08:21
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Kamu personeline ne kadar, kaç TL, kaç ay tazminat verilecek? Deprem tazminatı ne zaman ödenecek?

Deprem tazminatı ne zaman yatacak sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 büyük depremin 11 ilimizde yıkıcı etkileri oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan deprem tazminatıyla ilgili arama motorlarında, "Deprem tazminatı kaç ay deprem tazminatı alınacak?" "Deprem tazminatı ne kadar, ne zaman ödenecek?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kamu personeline ne kadar, kaç TL, kaç ay tazminat verilecek? Deprem tazminatı ne zaman ödenecek?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan kamu personeline 6 ay süreyle 2 bin 59 lira tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenecek.

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Kamu personeline ne kadar, kaç TL, kaç ay tazminat verilecek? Deprem tazminatı ne zaman ödenecek?

Depremin yaşandığı 11 ilde geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık 3 milyon 260 bin sigortalı çalışan bulunuyor. Bunların yaklaşık 500 binini memurlar, 440 bini esnaf ve tarımda kendi hesabına çalışanlar oluşturuyor.

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Kamu personeline ne kadar, kaç TL, kaç ay tazminat verilecek? Deprem tazminatı ne zaman ödenecek?

Depremlerden etkilenen yerlerdeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı dün yürürlüğe girdi.

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Kamu personeline ne kadar, kaç TL, kaç ay tazminat verilecek? Deprem tazminatı ne zaman ödenecek?

FAZLA MESAİ ÜCRETİ ARTTI

Söz konusu tazminat, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla karar kapsamındaki yerlerde geçici olarak görevlendirilenlere de verilecek.