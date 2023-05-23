Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Refah payı ve enflasyon farkı...

"Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamalarıyla birlikte Temmuz ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. En düşük memur maaşının 22 bin TL'nin yükselticeğini açıklayan Bakan Bilgin, asgari ücret Temmuz 2023 zammı için Ocak dönemine benzer adım atılacağını söyledi. Peki, Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte, son dakika gelişmeler...