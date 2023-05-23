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Haberler Galeri Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Refah payı ve enflasyon farkı...

Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Refah payı ve enflasyon farkı...

"Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamalarıyla birlikte Temmuz ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. En düşük memur maaşının 22 bin TL'nin yükselticeğini açıklayan Bakan Bilgin, asgari ücret Temmuz 2023 zammı için Ocak dönemine benzer adım atılacağını söyledi. Peki, Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte, son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 23.05.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 10:35
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Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Refah payı ve enflasyon farkı...

"Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun cevabı milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. En düşük maaşının 15 bin TL'ye yükseltilmesi ve memur zammı açıklamasının ardından asgari ücrete gelecek ek zam oranı merak ediliyor. Şimdi ise gözler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vedat Bilgin'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte, asgar ücret 2023 son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Refah payı ve enflasyon farkı...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret hakkında açıklama yaptı. Bakan Bilgin; "Asgari ücret sadece en düşük ücreti belirlemiyor. Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. "Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış istiyorlar" diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor.

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Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Refah payı ve enflasyon farkı...

Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullandı.

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Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Refah payı ve enflasyon farkı...

"500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"

Bakan Bilgin "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullandı.

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Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Refah payı ve enflasyon farkı...

2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz asgari ücret zam oranı henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen görüşmelerin ardından zam oranları netleşecek. Net ve brüt asgari ücretin Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.