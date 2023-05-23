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Dul ve Yetim maaşı Haziranın kaçında yatacak? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Nisan ayı içerisinde Ramazan Bayramı ikramiyesi hesaplara geçti. Yılda iki kez ödenen ikramiyelerin 2023 yılı için sonuncusu olan Kurban Bayramı ikramiyesi ise haziran ayında hesaplara geçecek? Peki dul ve yetim maaşı haziranın kaçında yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 11:39
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Dul ve Yetim maaşı Haziranın kaçında yatacak? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Dul Yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Ölüm aylığı diye de geçen dul ve yetim maaşları alanlara yılda iki kez bayram ikramiyesi yatıyor. Kurban Bayramı'na son 1 ay kala ise maaşların ne zaman yatacağı merak ediliyor. Genellikle bayram gelmeden gerçekleşen ödemelerin hesaplara ne zaman geçeceği aratılıyor. İşte merak edilenler...

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Dul ve Yetim maaşı Haziranın kaçında yatacak? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

DUL VE YETİM MAAŞI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Dul ve Yetim aylığından yararlanan vatandaşlar ahaziran ayı içerisinde hem maaş hem de ikramiye ödemelerinin 28 haziran öncesinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kon uya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Dul ve Yetim maaşı Haziranın kaçında yatacak? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Emekli aylıklarına zam gelmesiyle birlikte dul ve yetim maaşları da zamlanmıştı. Ancak bu maaş türünde hisseli ödeme sistemi yer alıyor.

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Dul ve Yetim maaşı Haziranın kaçında yatacak? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Taban maaş ve ikramiye uygulamasında dul ve yetim maaşı alanlar açısından maaş oranı öne çıkıyor. Alınan ölüm maaşının oranına göre bir taban maaş belirleniyor.

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Dul ve Yetim maaşı Haziranın kaçında yatacak? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 2 bin 750 liradan az olamıyordu.