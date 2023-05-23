Dul ve Yetim maaşı Haziranın kaçında yatacak? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Dul Yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Ölüm aylığı diye de geçen dul ve yetim maaşları alanlara yılda iki kez bayram ikramiyesi yatıyor. Kurban Bayramı'na son 1 ay kala ise maaşların ne zaman yatacağı merak ediliyor. Genellikle bayram gelmeden gerçekleşen ödemelerin hesaplara ne zaman geçeceği aratılıyor. İşte merak edilenler...