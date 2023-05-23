HaberlerGaleriDul ve Yetim maaşı Haziranın kaçında yatacak? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?
Dul ve Yetim maaşı Haziranın kaçında yatacak? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?
Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Nisan ayı içerisinde Ramazan Bayramı ikramiyesi hesaplara geçti. Yılda iki kez ödenen ikramiyelerin 2023 yılı için sonuncusu olan Kurban Bayramı ikramiyesi ise haziran ayında hesaplara geçecek? Peki dul ve yetim maaşı haziranın kaçında yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?