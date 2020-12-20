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Haberler Galeri 23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 23 Aralık aktüel ürünler kataloğu! Acele edin...

23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 23 Aralık aktüel ürünler kataloğu! Acele edin...

23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 22 Aralık Salı ve 23 Aralık Çarşamba kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanırken pek çok alanda pek çok indirim olacak. Çikolatalı mozaik pasta, milkshake, bisküvi gibi yiyecek ve içecek ürünlerinin ağırlıklı olduğu ürünler 22 Aralık 2020 Salı kataloğunda yer alırken, elektrik ve elektronik ürünlerdeki indirim ise 23 Aralık 2020 Çarşamba kataloğunda yer alacak. İşte, 23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu ve BİM 23 Aralık aktüel ürünler kataloğu! Acele edin...

Giriş Tarihi: 20.12.2020 22:22 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 22:25
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23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 23 Aralık aktüel ürünler kataloğu! Acele edin...

BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Aralık 2020 Salı günü satışa çıkacak ürünlerle ilgili bilgileri aktardı. 2 sayfa olarak yayınlanan katalogda ilk sayfada atıştırmalıklar ikinci sayfada ise aç-bitir hazır ürünler ağırlıkta yer aldı. İşte, 23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu ve BİM 23 Aralık aktüel ürünler kataloğu! Acele edin...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 23 Aralık aktüel ürünler kataloğu! Acele edin...
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23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 23 Aralık aktüel ürünler kataloğu! Acele edin...
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23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 23 Aralık aktüel ürünler kataloğu! Acele edin...
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23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 23 Aralık aktüel ürünler kataloğu! Acele edin...