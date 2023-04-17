700 bin Kamu işçisine zam için son dakika açıklama! Yeni teklif geldi! %40 zam 12 bin tavan ücret! İlk 6 ay, belediye işçilerine, TYP...

Kamu işçisini ilgilendiren zam görüşmesi için son dakika gelişmeler yaşanıyor.TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, konu hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi. Hal böyle olunca, "Kamu içsine zam ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, yeni zam teklifinin detayları...