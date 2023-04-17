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Haberler Galeri 700 bin Kamu işçisine zam için son dakika açıklama! Yeni teklif geldi! %40 zam 12 bin tavan ücret! İlk 6 ay, belediye işçilerine, TYP...

700 bin Kamu işçisine zam için son dakika açıklama! Yeni teklif geldi! %40 zam 12 bin tavan ücret! İlk 6 ay, belediye işçilerine, TYP...

Kamu işçisini ilgilendiren zam görüşmesi için son dakika gelişmeler yaşanıyor.TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, konu hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi. Hal böyle olunca, "Kamu içsine zam ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, yeni zam teklifinin detayları...

Giriş Tarihi: 17.04.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 15:51
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Kamu işçisine zam için son dakika açıklama! Yeni teklif geldi! %40 zam 12 bin tavan ücret! İlk 6 ay...

Kamu işçicisi için Toplu İş Sözleşmesi için detaylar netleşiyor. Görüşmeler sonrasında son dakika açıklamalar geliyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi. İşte, kamu işçisine zam görüşmelerinde son durum...

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Kamu işçisine zam için son dakika açıklama! Yeni teklif geldi! %40 zam 12 bin tavan ücret! İlk 6 ay...

Binlerce kamu işçileri, Toplu İş Sözleşmesi zammı için yeni gelişmelere odaklandı. Hükümetin kamu işçisi zam teklifi yenilendi. TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 ay ve taban maaş teklifinin yükseldiğini duyurdu.

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Kamu işçisine zam için son dakika açıklama! Yeni teklif geldi! %40 zam 12 bin tavan ücret! İlk 6 ay...

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.

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Kamu işçisine zam için son dakika açıklama! Yeni teklif geldi! %40 zam 12 bin tavan ücret! İlk 6 ay...

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

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Kamu işçisine zam için son dakika açıklama! Yeni teklif geldi! %40 zam 12 bin tavan ücret! İlk 6 ay...

700 bini aşkın kamu işçisi için zam pazarlığı sürerken, yılda 4 defa toplu sözleşme ikramiyesi üzerinde uzlaşma sağlandı. İşçiler de memurlar gibi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları olmak üzere yılda dört defa toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek.