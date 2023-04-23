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Haberler Galeri Kamu işçisine zam için kritik tarih! Masada rakamlar netleşti! Kamu işçilerine yeni zam teklifi ne kadar? 15.000 TL taban ücret + 15 refah payı...

Kamu işçisine zam için kritik tarih! Masada rakamlar netleşti! Kamu işçilerine yeni zam teklifi ne kadar? 15.000 TL taban ücret + 15 refah payı...

Toplu İş Sözleşmeli için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son viraja girilen görüşmelerde teklifler masaya geldi. 700 bin kamu işçisi zam oranı ve taban aylığı belirlenecek. Kamu işçileri zammı için hükümetin yeni bir teklif hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilirken, anlaşmanın 1 Mayıs öncesi yapılması bekleniyor. Hal böyle olunca," Toplu İş Sözleşmeleri ne zaman bitecek? Yeni zam oranı açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, kamu işçilerine zam oranları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2023 12:31
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Kamu işçisine zam için kritik tarih! Masada rakamlar netleşti! Kamu işçilerine yeni zam teklifi ne kadar? 15.000 TL taban ücret + 15 refah payı...

700 bin kamu işçisi zam ve taban aylıkları için görüşmeler hız kesmeden devam ediyor. 2023 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yeni detaylar geliyor. Hükümet kamu işçisi zam teklifini yeniden yükseltmeye hazırlanıyor. Öte yandan TÜRK-İş ve HAK-İş'in kamu işçileri zammı talebi de netleşti. İşte kamu işçisine zam görüşmelerinde son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kamu işçisine zam için kritik tarih! Masada rakamlar netleşti! Kamu işçilerine yeni zam teklifi ne kadar? 15.000 TL taban ücret + 15 refah payı...

KAMU İŞÇİSİ ZAM PAZARLIĞINDA SONA DOĞRU...

Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.

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Kamu işçisine zam için kritik tarih! Masada rakamlar netleşti! Kamu işçilerine yeni zam teklifi ne kadar? 15.000 TL taban ücret + 15 refah payı...

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

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Kamu işçisine zam için kritik tarih! Masada rakamlar netleşti! Kamu işçilerine yeni zam teklifi ne kadar? 15.000 TL taban ücret + 15 refah payı...

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde, belirli bir aşamaya gelindi.

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Kamu işçisine zam için kritik tarih! Masada rakamlar netleşti! Kamu işçilerine yeni zam teklifi ne kadar? 15.000 TL taban ücret + 15 refah payı...

Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı.