Kamu işçisine zam için kritik tarih! Masada rakamlar netleşti! Kamu işçilerine yeni zam teklifi ne kadar? 15.000 TL taban ücret + 15 refah payı...

Toplu İş Sözleşmeli için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son viraja girilen görüşmelerde teklifler masaya geldi. 700 bin kamu işçisi zam oranı ve taban aylığı belirlenecek. Kamu işçileri zammı için hükümetin yeni bir teklif hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilirken, anlaşmanın 1 Mayıs öncesi yapılması bekleniyor. Hal böyle olunca," Toplu İş Sözleşmeleri ne zaman bitecek? Yeni zam oranı açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, kamu işçilerine zam oranları!