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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurana ödeme yapılacak! 763 TL anında para yardımı! E-Devlet başvuru şartları belli oldu... Başvurana ödeme yapılacak! 763 TL anında para yardımı! E-Devlet başvuru şartları belli oldu...
Başvurana ödeme yapılacak! 763 TL anında para yardımı! E-Devlet başvuru şartları belli oldu. Sosyal devlet anlayışı gereğince ihtiyacı olanlara devlet tarafından yardımlar yapılıyor. Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. İşte, yaşlı aylığı başvuru şartları nelerdir? Yaşlı aylığı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 03.03.2021 18:23 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 18:23
Başvurana ödeme yapılacak! 763 TL anında para yardımı. Yaşlı aylığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenmeye devam ediyor. Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. Aranan şartları yerine getiren vatandaşlar devlet tarafından sağlanan imkanlardan yararlanabiliyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları belli oldu...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR?
2022 yaşlılık maaşı aynı zamanda, evde yaşlı bakım alan kişilere de verilir. 2021 yılının Şubat ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. 2021 yaşlılık maaşı zammı ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı da geldi. Yapılan açıklamanın ardından 2021 yaşlılık parası 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.
2021 ŞUBAT AYI YAŞLILIK AYLIĞI NE ZAMAN HESABA YATACAK?
2022 sayılı yasa ile yaşlılık maaşı almaya hak kazanan kişiler 2021 Şubat yaşlılık maaşları ne zaman hesaba yatacak araştırmaya başladı. Yaşlılık aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatar. Yaşlılık aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise yaşlılık maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişir. Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin yaşlılık aylığı her ayın 5. günü hesabına yatacaktır.
Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.
Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.
Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.
Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.
Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.
2021 YAŞLILIK AYLIĞI NEREYE YATACAK?
Yaşlılık maaşlarının ödemelerinde yığılma ve kalabalık olmaması için yaşlılık maaşlarının ödeme günleri farklı günlere dağılmıştır. Yukarıda belirttiğimiz yaşlılık aylığı alma takvimi ile yaşlılık maaşını alacak olan kişiler, doğum tarihinin son rakamına göre 2021 Yaşlılık maaşı ödemesini PTT'den gidip çekilebilecek. %40'ın üzerinde engeli olanların alabileceği yaşlılık maaşına başvurmak isteyenler, yaşlılık maaşı başvuru şartları nedir araştırıyor. Yaşlılık maaşı için kişinin %40'ın üzerinde engeli olmasının yanı sıra ev halkının toplam net gelirinin de belirli bir miktarın altında kalması gerekir. Aşağıda yaşlılık maaşı almak isteyenlerin alma şartları ve diğer detaylar yer alıyor.