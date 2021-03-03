Başvurana ödeme yapılacak! 763 TL anında para yardımı! E-Devlet başvuru şartları belli oldu...

Başvurana ödeme yapılacak! 763 TL anında para yardımı. Yaşlı aylığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenmeye devam ediyor. Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. Aranan şartları yerine getiren vatandaşlar devlet tarafından sağlanan imkanlardan yararlanabiliyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları belli oldu...