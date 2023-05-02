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Haberler Galeri Emekli ve asgari ücret zammında son dakika | Asgari ücret ne kadar olacak? Emekliye kademeli zam hazırlığı! Bakan Bilgin'den canlı yayında flaş açıklamalar

Emekli ve asgari ücret zammında son dakika | Asgari ücret ne kadar olacak? Emekliye kademeli zam hazırlığı! Bakan Bilgin'den canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika haberi | 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş gözünü temmuz ayında yapılacak yeni düzenlemeye çevirdi. Yeni düzenleme kapsamında 7500 TL üzerinde maaş alan emeklilere kademeli şekilde zam verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu düzenleme ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken; "Temmuz ayında uygulamaya sokacağız." dedi. Bakan Bilgin EYT kapsamında emekli olan 1 milyona yakın kişinin işlemlerinin gerçekleştirildiğini, yaklaşık 800 bin kişinin ise işlemlerinin sürdüğünü aktardı. Asgari ücrete temmuzda yapılması planlanan ara zamla ilgili soruya da yanıt veren Bilgin, "Birtakım parametrelerimiz var, ona göre değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı. Bilgin ayrıca kamu işçilerine yapılacak zam oranının seçimden önce açıklanacağını da duyurdu.

Giriş Tarihi: 02.05.2023 23:39
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Emekli ve asgari ücret zammında son dakika | Asgari ücret ne kadar olacak? Emekliye kademeli zam hazırlığı! Bakan Bilgin’den canlı yayında flaş açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden bu yıl faydalanabilecek 2 milyon 200 bin kişiden 1 milyon 800 bininin başvuru yaptığını, yaklaşık bir milyon kişinin işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

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Emekli ve asgari ücret zammında son dakika | Asgari ücret ne kadar olacak? Emekliye kademeli zam hazırlığı! Bakan Bilgin’den canlı yayında flaş açıklamalar

AK Parti Ankara milletvekili adayı Bilgin, katıldığı canlı yayında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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Emekli ve asgari ücret zammında son dakika | Asgari ücret ne kadar olacak? Emekliye kademeli zam hazırlığı! Bakan Bilgin’den canlı yayında flaş açıklamalar

Maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emeklilerin durumuyla ilgili soru üzerine Bilgin, "Aslında biz, bu çalışmayı tamamlamıştık. Dosya dosya Meclis'e intikal ettirdiğimiz konular vardı fakat depremden sonra bunların bazıları yarım kaldı.

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Emekli ve asgari ücret zammında son dakika | Asgari ücret ne kadar olacak? Emekliye kademeli zam hazırlığı! Bakan Bilgin’den canlı yayında flaş açıklamalar

Son hazırlıklarımızdan biri de 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri. Bunlara kademeli bir zam planlamıştık. Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız." yanıtını verdi.

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Emekli ve asgari ücret zammında son dakika | Asgari ücret ne kadar olacak? Emekliye kademeli zam hazırlığı! Bakan Bilgin’den canlı yayında flaş açıklamalar

Bilgin, düzenlemeyi kapsamlı bir şekilde hazırladıklarını belirterek, "Prim gün sayısı çok az olan yaklaşık 450 bin insan var. Onlara sosyal devlet anlayışıyla 'Sizin de bir geliriniz olsun' diye maaş bağlanmış.