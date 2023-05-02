Emekli ve asgari ücret zammında son dakika | Asgari ücret ne kadar olacak? Emekliye kademeli zam hazırlığı! Bakan Bilgin'den canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika haberi | 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş gözünü temmuz ayında yapılacak yeni düzenlemeye çevirdi. Yeni düzenleme kapsamında 7500 TL üzerinde maaş alan emeklilere kademeli şekilde zam verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu düzenleme ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken; "Temmuz ayında uygulamaya sokacağız." dedi. Bakan Bilgin EYT kapsamında emekli olan 1 milyona yakın kişinin işlemlerinin gerçekleştirildiğini, yaklaşık 800 bin kişinin ise işlemlerinin sürdüğünü aktardı. Asgari ücrete temmuzda yapılması planlanan ara zamla ilgili soruya da yanıt veren Bilgin, "Birtakım parametrelerimiz var, ona göre değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı. Bilgin ayrıca kamu işçilerine yapılacak zam oranının seçimden önce açıklanacağını da duyurdu.