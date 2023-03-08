08 Mart 2023, Çarşamba
Kamu çerçeve protokolü 2023 son dakika! Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak?
"Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türk-İş, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin taleplerini neticelendirmek için Ocak ayında görüşmeler yapılmıştı. Peki, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak?
Giriş Tarihi: 08.03.2023 13:56
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