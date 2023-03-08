08 Mart 2023, Çarşamba
Gram-çeyrek-tam-yarım altını olanlar dikkat! Uzman isim o tarihe dikkat çekti! Fiyatlarda tam sular duruldu derken...
Altın fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Fed Başkanı Powell'ın faiz artırım mesajı vermesinin ardından altın fiyatları geriye çekildi. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirde başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 1.104 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.810 lira, Cumhuriyet altını da 7.340 liradan satılıyor. Gram-çeyrek-tam-yarım altını olanlar dikkat! İşte uzman isimden dikkat çeken tarih...
Giriş Tarihi: 08.03.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 13:29
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