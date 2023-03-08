Gram-çeyrek-tam-yarım altını olanlar dikkat! Uzman isim o tarihe dikkat çekti! Fiyatlarda tam sular duruldu derken...

Güvenli liman olarak görülen altının yatırımcısı ve vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzun zamandır düşüşte olan altının yeniden yükseldiği gözlemlenirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yükselişin sürmesini bekledikleri ancak o tarihten itibaren tekrar düşüş yaşanabileceğini aktardı. Peki altında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım, tam altın güncel fiyatları ne kadar?