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Gram-çeyrek-tam-yarım altını olanlar dikkat! Uzman isim o tarihe dikkat çekti! Fiyatlarda tam sular duruldu derken...

Altın fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Fed Başkanı Powell'ın faiz artırım mesajı vermesinin ardından altın fiyatları geriye çekildi. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirde başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 1.104 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.810 lira, Cumhuriyet altını da 7.340 liradan satılıyor. Gram-çeyrek-tam-yarım altını olanlar dikkat! İşte uzman isimden dikkat çeken tarih...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 13:29
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Gram-çeyrek-tam-yarım altını olanlar dikkat! Uzman isim o tarihe dikkat çekti! Fiyatlarda tam sular duruldu derken...

Güvenli liman olarak görülen altının yatırımcısı ve vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzun zamandır düşüşte olan altının yeniden yükseldiği gözlemlenirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yükselişin sürmesini bekledikleri ancak o tarihten itibaren tekrar düşüş yaşanabileceğini aktardı. Peki altında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım, tam altın güncel fiyatları ne kadar?

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Gram-çeyrek-tam-yarım altını olanlar dikkat! Uzman isim o tarihe dikkat çekti! Fiyatlarda tam sular duruldu derken...

ALTINDA SON DURUM NE?

ltının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirde başlamasının ardından 1.104 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Gram-çeyrek-tam-yarım altını olanlar dikkat! Uzman isim o tarihe dikkat çekti! Fiyatlarda tam sular duruldu derken...

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 azalışla 1.104 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirde başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 1.104 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.810 lira, Cumhuriyet altını da 7.340 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,77 düşüşle günü 1.814 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.813 dolarda dengelendi.

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Gram-çeyrek-tam-yarım altını olanlar dikkat! Uzman isim o tarihe dikkat çekti! Fiyatlarda tam sular duruldu derken...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu'nda dün yaptığı konuşmada, son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini, bunun da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösterdiğini belirtti.

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Gram-çeyrek-tam-yarım altını olanlar dikkat! Uzman isim o tarihe dikkat çekti! Fiyatlarda tam sular duruldu derken...

Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 74'e yükselirken, nihai faiz oranının yüzde 6'ya kadar çıkabileceğine yönelik fiyatlamalar da güç kazandı.