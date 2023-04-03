03 Nisan 2023, Pazartesi
Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı, ne zaman? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?
"Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşçi ve işveren tarafı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı, ne zaman? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?
Giriş Tarihi: 03.04.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 14:32
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