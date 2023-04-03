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Haberler Galeri Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı, ne zaman? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?

Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı, ne zaman? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?

"Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşçi ve işveren tarafı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı, ne zaman? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 14:32
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Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı, ne zaman? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?

"Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı, ne zaman? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı, ne zaman? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı, ne zaman? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?

BAKAN BİLGİN'DEN KAMU İŞÇİSİNİN ZAM GÖRÜŞMELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Kamu işçileriyle ilgili sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışmamız başlamıştı. Deprem nedeniyle onu askıya aldık ama hiçbir hak kaybı olmayacak şekilde bunu da gerçekleştireceğiz." dedi.

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Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı, ne zaman? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?

Henüz konu hakkında resmi açıklama bulunmuyor. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

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Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı, ne zaman? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?

2023-2025 DÖNEMİ KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ İÇİN RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Türk-İş heyetini kabul etti.

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Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı, ne zaman? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda işçi ve işveren kesimleri ile birlikte gerçekleştirilen görüşme ile 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren 2023-2025 dönemini kapsayacak olan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne ilişkin çalışmalar resmi olarak başlamış oldu.