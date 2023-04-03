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Haberler Galeri EYT'siz erken emeklilik şartları netleşti! Detaylar tek tek sıralandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına müjde! 3600 günle emeklilik...

EYT'siz erken emeklilik şartları netleşti! Detaylar tek tek sıralandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına müjde! 3600 günle emeklilik...

EYT düzenmelesi Meclis'te yasalaşarak yürürlüğe girdi. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar SGK üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Kapsam dışında kalanlar eksik prim günlerini tamamlamak için detayları merak ediyor. Bu süreçte yapılandırma yasası eksik tamamlamak isteyenler için fırsatlar sunuyor. EYT için süreti tamamlayamayanlar için SSK'lılarda 3.600, Bağ-Kur'lularda 5.400 günle kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. Hal böyle olunca, "3600 ve 5400 günle emeklilik var mı, şartları neler? sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, erken emeklilikte prim şartları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 14:10
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EYT’siz erken emeklilik şartları netleşti! Detaylar tek tek sıralandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına müjde! 3600 günle emeklilik...

Prim günü eksik olduğu için emeklilikten faydalanamayan vatandaşlar için yapılandırma fırsatı geldi. Yapılandırma yasası sonrasında eksik primi olanlara fırsat geldi. Yasadan yararlananlar 3600 günle emekli olabiliyor. Belirlenen şartları yerine getirenler için başvuru süreci açılacak. Hal böyle olunca, 3600 günle emeklilik için şartlar araştırılıyor. İşte erken emeklilik için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’siz erken emeklilik şartları netleşti! Detaylar tek tek sıralandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına müjde! 3600 günle emeklilik...

Milyonların yüzünü güldüren yapılandırma yasası pek çok EYT'liye emeklilik yolunu açtı.

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EYT’siz erken emeklilik şartları netleşti! Detaylar tek tek sıralandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına müjde! 3600 günle emeklilik...

Bağ-Kur prim borcu olanlar bunları yapılandırma kapsamında ödeyerek emekli olurken, primini kendisi yatıranlar da son 1 yıllık günlerini yapılandırmayla kazanabiliyor. İşte detayları...

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EYT’siz erken emeklilik şartları netleşti! Detaylar tek tek sıralandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına müjde! 3600 günle emeklilik...

✖ Hangi prim borçları kapsamda?

Sigorta, Genel Sağlık Sigortası, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası, topluluk sigortası primi borçları, idari para cezası, iş kazası ve meslek hastalığından rücu edilen alacaklar, asgari işçilik değerlendirmesi sonucu tespit edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borçları yapılandırma kapsamında bulunuyor.

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EYT’siz erken emeklilik şartları netleşti! Detaylar tek tek sıralandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına müjde! 3600 günle emeklilik...

✖ Peşin ödeme için yeterli nakit parası olmayanlar ne yapmalı?

Prim borcunu ödeyerek emekli olacaklar için bankalar kredi imkanı sunuyor.