EYT'siz erken emeklilik şartları netleşti! Detaylar tek tek sıralandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına müjde! 3600 günle emeklilik...

EYT düzenmelesi Meclis'te yasalaşarak yürürlüğe girdi. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar SGK üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Kapsam dışında kalanlar eksik prim günlerini tamamlamak için detayları merak ediyor. Bu süreçte yapılandırma yasası eksik tamamlamak isteyenler için fırsatlar sunuyor. EYT için süreti tamamlayamayanlar için SSK'lılarda 3.600, Bağ-Kur'lularda 5.400 günle kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. Hal böyle olunca, "3600 ve 5400 günle emeklilik var mı, şartları neler? sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, erken emeklilikte prim şartları!