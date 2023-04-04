04 Nisan 2023, Salı
81 ilde KPSS şartsız personel alınacak! İŞKUR 24.932 beden işçisi alımı BAŞVURU EKRANI | Şartları neler? Branş ve kontenjanlar...
İŞKUR 24 bin 932 beden işçisi alımı başvuruları başladı. KPSS şartı aranmayan ve 81 ilde alınacak olan personel için detaylar paylaşıldı. 18 yaşından büyük her bireyin başvuruda bulunabileceği ilanlar tek tek aktarıldı. Peki İŞKUR beden işçisi alımı başvuru şartları neler? İşte İŞKUR iş başvuru ekranı...
Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:30
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