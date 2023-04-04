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Haberler Galeri 81 ilde KPSS şartsız personel alınacak! İŞKUR 24.932 beden işçisi alımı BAŞVURU EKRANI | Şartları neler? Branş ve kontenjanlar...

81 ilde KPSS şartsız personel alınacak! İŞKUR 24.932 beden işçisi alımı BAŞVURU EKRANI | Şartları neler? Branş ve kontenjanlar...

İŞKUR 24 bin 932 beden işçisi alımı başvuruları başladı. KPSS şartı aranmayan ve 81 ilde alınacak olan personel için detaylar paylaşıldı. 18 yaşından büyük her bireyin başvuruda bulunabileceği ilanlar tek tek aktarıldı. Peki İŞKUR beden işçisi alımı başvuru şartları neler? İşte İŞKUR iş başvuru ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:30
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81 ilde KPSS şartsız personel alınacak! İŞKUR 24.932 beden işçisi alımı BAŞVURU EKRANI | Şartları neler? Branş ve kontenjanlar...

İŞKUR beden işçisi alımına ilişkin detaylar merak konusu oldu. İş sahibi olmayı hedefleyen ve iş arayan binlerce kişi aktif İŞKUR iş ilanlarını yakından takip ediyor. 24 bin 932 beden işçisi alımı şartları ve detayları araştırılıyor. 81 ilde KPSS şartsız alınacak olan kişilerin tek yapması gereken başvuruda bulunmak. Peki İŞKUR beden işçisi alımı başvuru şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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81 ilde KPSS şartsız personel alınacak! İŞKUR 24.932 beden işçisi alımı BAŞVURU EKRANI | Şartları neler? Branş ve kontenjanlar...

IŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor. Akabinde açılan sayfada beden işçisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir.

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81 ilde KPSS şartsız personel alınacak! İŞKUR 24.932 beden işçisi alımı BAŞVURU EKRANI | Şartları neler? Branş ve kontenjanlar...

İlana girmede önce ilk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunacakların öncelik İŞKUR sayfasına üye girişi yaparak özlük bilgilerini doldurmaları gerekmektedir. İlana başvuru aşamasında İŞKUR, T.C kimlik no ve şifre ile adaylardan giriş yapmalarını talep ediyor.

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81 ilde KPSS şartsız personel alınacak! İŞKUR 24.932 beden işçisi alımı BAŞVURU EKRANI | Şartları neler? Branş ve kontenjanlar...

Buna ek olarak giriş aşamasında E- Devlet şifresi ile de giriş yapmak artık mümkün. Bu aşamaları tamamladıktan sonra listelenen ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde başvur butonuna tıklayarak online başvuru işlemini kolayca tamamlayabiliyorsunuz.

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81 ilde KPSS şartsız personel alınacak! İŞKUR 24.932 beden işçisi alımı BAŞVURU EKRANI | Şartları neler? Branş ve kontenjanlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*En az ilköğretim mezunu,

*18 ile 45 yaş arası,

*Vardiyalı çalışma sistemine uygun,

*Bazı firmalar tarafından B Sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar aranmaktadır.