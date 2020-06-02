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Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum! 2 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Dünkü kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 380,30 liradan işlem gördü. Gram altın yeni güne aynı seviyelerde başladı. Uzmanlardan altın fiyatlarının gidişatı ile ilgili dikkat çeken yorum geldi. Peki, altın fiyatları ne olur? Altın fiyatları yükselecek mi? 2 Haziran gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 02.06.2020 09:13Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 09:21