Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum! 2 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın piyasasında, en düşük 379 bin 600 lira, en yüksek 383 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışta 0,31 artışla 380 bin 700 liradan tamamlamıştı. Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ederken, uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken yorum geldi. Evlilik hazırlığında olanların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son durum nedir? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Haziran canlı altın fiyatları ve yorumları...