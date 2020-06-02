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Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum! 2 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Dünkü kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 380,30 liradan işlem gördü. Gram altın yeni güne aynı seviyelerde başladı. Uzmanlardan altın fiyatlarının gidişatı ile ilgili dikkat çeken yorum geldi. Peki, altın fiyatları ne olur? Altın fiyatları yükselecek mi? 2 Haziran gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 09:21
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Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum! 2 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın piyasasında, en düşük 379 bin 600 lira, en yüksek 383 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışta 0,31 artışla 380 bin 700 liradan tamamlamıştı. Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ederken, uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken yorum geldi. Evlilik hazırlığında olanların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son durum nedir? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Haziran canlı altın fiyatları ve yorumları...

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Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum! 2 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

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Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum! 2 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Ziraat Yatırım'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Dolar'da küresel çapta baskı devam ederken, anti – kur olarak bilinen değerli maden kısa vadeli yükseliş eğilimini koruyor. Şu aşamada risk iştahındaki olumlu görüntüye karşın Dolar endeksinin (DXY) 200 günlük ortalamasının altına sarkması değerli madende kısa vadeli yükseliş isteğinin devam etmesiyle sonuçlanabilir. Bu kapsamda, Ons Altın'ın 1.730 desteğinin üzerinde kalarak 1.748 ardından 1.756 seviyelerini hedefleyebileceğini düşünüyoruz."

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Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum! 2 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen değerli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1741 üzerinde tutunması 1752 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Bu nokta üzerinde ise 1770 ikinci direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda ise ons altında 1725 desteği gündeme gelebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1715 seviyesine doğru geri çekilme olabilir."

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Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum! 2 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTININ KİLOGRAMI 380 BİN 700 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi.