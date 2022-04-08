Kampanyalar hız kazandı! Emekliye 3000 TL promosyon! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Kampanyalarını hızlandıran bankalar emeklilere 2 bin 750 liraya kadar promosyon vermeye başladı. Öyle ki yakınını getirenlere, kart ile harcama yapanlara, otomatik ödeme talimatı verenlere ek ödemeler de yapılıyor. Hal böyle olunca emeklinin kazancı 3 bin liraya kadar çıkıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 10:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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