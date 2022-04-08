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Haberler Galeri Kampanyalar hız kazandı! Emekliye 3000 TL promosyon! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Kampanyalar hız kazandı! Emekliye 3000 TL promosyon! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Kampanyalarını hızlandıran bankalar emeklilere 2 bin 750 liraya kadar promosyon vermeye başladı. Öyle ki yakınını getirenlere, kart ile harcama yapanlara, otomatik ödeme talimatı verenlere ek ödemeler de yapılıyor. Hal böyle olunca emeklinin kazancı 3 bin liraya kadar çıkıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 10:01
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Kampanyalar hız kazandı! Emekliye 3000 TL promosyon! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilere banka promosyonu fırsatı sürüyor.

Taban promosyon tutarı maaşı bin 500 liranın altında olanlarda 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlarda ise 750 lira olarak uygulanırken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar yükseliyor.

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Kampanyalar hız kazandı! Emekliye 3000 TL promosyon! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.

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Kampanyalar hız kazandı! Emekliye 3000 TL promosyon! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Nisan ayı kampanyalarında 2 bin 750 liraya varan promosyon ödenirken, emeklilere sunulan fayda 3 bin liraya kadar çıkıyor.

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Kampanyalar hız kazandı! Emekliye 3000 TL promosyon! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

İşte 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar için özel bankaların bazı kampanyaları:

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Kampanyalar hız kazandı! Emekliye 3000 TL promosyon! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

AKBANK
31 Mayıs'a kadar emekli maaşını taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 500 lira promosyon ve 1.350 lira ek promosyon, 1.500–2 500 lira arasında olanlara 625 lira promosyon ve 1.675 lira ek promosyon, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 750 lira promosyon ve 2.000 lira ek promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı da sunuyor.