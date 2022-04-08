💸Asgari ücrete 2. zam gelirse 6.848 TL olur mu? 🔉Yıllık 61,14 yıllık enflasyon oranına göre asgari ücret zam hesaplaması! Temmuz ara zammı asgari ücret maaş miktarı...

Ekonomi gündeminde en çok araştırılan konular arasında asgari ücret yer alıyor ve Temmuz ayında 2. zam yapılacağı iddiaları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca kişi ekstra bir zam olması durumunda ne kadar maaş alacaklarını öğrenmek için hesaplama yapmak istiyor. Peki Asgari ücrete 2. zam gelirse 6.848 TL olur mu? Yıllık 61,14 yıllık enflasyon oranına göre asgari ücret zam hesaplaması nasıl yapılır? Temmuz ara zammı asgari ücret maaş miktarı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 08.04.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 12:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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