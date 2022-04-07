HaberlerGaleriEn düşük emekli maaşı 5.246 TL olacak! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Emekliye %22.81, memura %15.31 temmuz düzenlemesi
En düşük emekli maaşı 5.246 TL olacak! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Emekliye %22.81, memura %15.31 temmuz düzenlemesi
Mart ayı enflasyon rakamlarının açıkanmasının ardından 3 aylık veri belli oldu. Temmuz ayında ilave zamlar ile emeklilerin yüzü gülecek. 6 aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan maaş zam oranı için yeni gelişmeler yaşanırken, hesaplamalar da sürüyor. Temmuz'da memur ve emeklilere ilave zam yani 'refah payı' karara bağlayacak. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla da ipuçları gelmeye başlıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zam oranı için hesaplamaları haberimizde derledik. Peki, Temmuz ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak?