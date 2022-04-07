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Haberler Galeri En düşük emekli maaşı 5.246 TL olacak! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Emekliye %22.81, memura %15.31 temmuz düzenlemesi

En düşük emekli maaşı 5.246 TL olacak! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Emekliye %22.81, memura %15.31 temmuz düzenlemesi

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıkanmasının ardından 3 aylık veri belli oldu. Temmuz ayında ilave zamlar ile emeklilerin yüzü gülecek. 6 aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan maaş zam oranı için yeni gelişmeler yaşanırken, hesaplamalar da sürüyor. Temmuz'da memur ve emeklilere ilave zam yani 'refah payı' karara bağlayacak. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla da ipuçları gelmeye başlıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zam oranı için hesaplamaları haberimizde derledik. Peki, Temmuz ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2022 21:17
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En düşük emekli maaşı 5.246 TL olacak! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Emekliye %22.81, memura %15.31 temmuz düzenlemesi

En düşük aylık 5 bin 246 TL olacak. Emekliye %22.81, memura %15.31 fark. Maaşlara temmuz iyileştirmesi geliyor. Temmuz ayında milyonlarca emeklinin maaşını etkileyecek oranlar hakkında ipuçları gelliyor. Şu ana kadar açıklanan verilere göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 22.81 zam görünürken, memurlara ve emeklilerine % 7 artışa ilaveten yüzde 15.31 fark çıktı. Maaş zamlarının yanında, sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşanacak. Hal böyle olunca milyonlarca vatandaş gelen açıklamaları ve sonrasında yapılan hesaplamaları yakından takip ediyor. İşte, emekli Temmuz maaş zammı hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En düşük emekli maaşı 5.246 TL olacak! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Emekliye %22.81, memura %15.31 temmuz düzenlemesi

Temmuz zammı için ipucu geldi. 3 aylık TÜFE'ye göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 22.81 zam görünürken, memurlara ve emeklilerine % 7 artışa ilaveten yüzde 15.31 fark çıktı.

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En düşük emekli maaşı 5.246 TL olacak! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Emekliye %22.81, memura %15.31 temmuz düzenlemesi

Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

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En düşük emekli maaşı 5.246 TL olacak! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Emekliye %22.81, memura %15.31 temmuz düzenlemesi

Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı, memurların ve emeklilerin alacağı farkı gösterecek.

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En düşük emekli maaşı 5.246 TL olacak! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Emekliye %22.81, memura %15.31 temmuz düzenlemesi

Türkiye İstatistik Kurumu dün Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 22.81 gerçekleşti.