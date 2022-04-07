En düşük emekli maaşı 5.246 TL olacak! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Emekliye %22.81, memura %15.31 temmuz düzenlemesi

En düşük aylık 5 bin 246 TL olacak. Emekliye %22.81, memura %15.31 fark. Maaşlara temmuz iyileştirmesi geliyor. Temmuz ayında milyonlarca emeklinin maaşını etkileyecek oranlar hakkında ipuçları gelliyor. Şu ana kadar açıklanan verilere göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 22.81 zam görünürken, memurlara ve emeklilerine % 7 artışa ilaveten yüzde 15.31 fark çıktı. Maaş zamlarının yanında, sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşanacak. Hal böyle olunca milyonlarca vatandaş gelen açıklamaları ve sonrasında yapılan hesaplamaları yakından takip ediyor. İşte, emekli Temmuz maaş zammı hakkında detaylar...