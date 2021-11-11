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Haberler Galeri Kameradan kredi başvurusu! 5.000 TL faizsiz masrafsız kredi fırsatı! Taksitler 416,67 liradan başlıyor!

Kameradan kredi başvurusu! 5.000 TL faizsiz masrafsız kredi fırsatı! Taksitler 416,67 liradan başlıyor!

Bankalar müşteri kazanmak için yeni kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Yeni müşteriler için düzenlenen kampanyalarda düşük faizli veya faizsiz kredi seçenekleri dikkat çekiyor. Son olarak Akbank tarafından başlatılan faizsiz kredi kampanyasına yoğun ilgi gösteriliyor. 5.000 TL faizsiz krediyi maksimum 12 ay vadeyle geri ödeyebilirsiniz. Başvuru işlemini mobil şube üzerinden gerçekleştirilecek görüntülü konuşmayla yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.11.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 14:11
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Kameradan kredi başvurusu! 5.000 TL faizsiz masrafsız kredi fırsatı! Taksitler 416,67 liradan başlıyor!

Bankadan 5.000 TL faizsiz kredi müjdesi! Başvurular görüntülü konuşmayla yapılıyor! Nakit ihtiyacı olan kişiler 5.000 TL faizsiz krediyi masrafsız bir şekilde kolaylıkla çekebiliyor. Maksimum 12 ay vadeli krediyi 416,67 TL taksitlerle ödeyebileceksiniz. Bu krediyi çekmek için mobil şubeden işlem yapmanız gerekiyor. Görüntülü konuşmayla başvuruyu yaptıktan sonra kredi çekebileceksiniz!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kameradan kredi başvurusu! 5.000 TL faizsiz masrafsız kredi fırsatı! Taksitler 416,67 liradan başlıyor!

AKBANK 5.000 TL FAİZSİZ KREDİ NASIL ALINIR?

Kredi teklifi ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi* sürecinden Akbanklı olan müşteriler için geçerlidir.

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Kameradan kredi başvurusu! 5.000 TL faizsiz masrafsız kredi fırsatı! Taksitler 416,67 liradan başlıyor!

Kredi başvurusunu "Başlangıç Ürünleri" sayfasındaki "İhtiyaç Kredisi" seçeneği ile veya görüntülü görüşme sonrası Akbanklı Ol sürecinin tamamlanması sonrasında mobil uygulama içerisinden gerçekleştirenler başvuruları değerlendirilip onaylandığı takdirde Akbank Mobil ve İnternet üzerinden kampanyadan yararlanabilir.

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Kameradan kredi başvurusu! 5.000 TL faizsiz masrafsız kredi fırsatı! Taksitler 416,67 liradan başlıyor!

Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan müşteriler, belge işlemleri tamamlanıp evraklar bankaya geldikten sonra Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilirler.

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Kameradan kredi başvurusu! 5.000 TL faizsiz masrafsız kredi fırsatı! Taksitler 416,67 liradan başlıyor!

Tüm müşteriler, müşteri olduktan sonra 5 gün içinde %0 faizli krediye başvurulabilir. Kampanya kapsamında kullanılacak maksimum kredi tutarı 5000 TL, maksimum vade 12 aydır.