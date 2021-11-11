Kameradan kredi başvurusu! 5.000 TL faizsiz masrafsız kredi fırsatı! Taksitler 416,67 liradan başlıyor!

Bankalar müşteri kazanmak için yeni kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Yeni müşteriler için düzenlenen kampanyalarda düşük faizli veya faizsiz kredi seçenekleri dikkat çekiyor. Son olarak Akbank tarafından başlatılan faizsiz kredi kampanyasına yoğun ilgi gösteriliyor. 5.000 TL faizsiz krediyi maksimum 12 ay vadeyle geri ödeyebilirsiniz. Başvuru işlemini mobil şube üzerinden gerçekleştirilecek görüntülü konuşmayla yapabilirsiniz.