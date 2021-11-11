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Benzinli ve dizel araç sahipleri dikkat! Türkiye dahil 33 ülkede trafiğe çıkmak yasaklanıyor! Son tarih açıklandı…

Dünyada yaşanan iklim krizi nedeniyle çevreci araçların kullanılması teşvik ediliyor. Benzinli ve dizel araçların yarattığı kirliliği önlemek için, sıfır emisyonlu araçlara geçiş yapılması öngörülüyor. Benzinli ve dizel araç kullananları üzecek haber geldi. Türkiye'nin de arada bulunduğu 33 ülkede benzinli ve dizel araçların kullanımı yasaklanacak. Bu araçların trafiğe çıkabileceği son tarih açıklandı!

Giriş Tarihi: 11.11.2021 15:41 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 15:41
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Benzinli ve dizel araç sahipleri dikkat! Türkiye dahil 33 ülkede trafiğe çıkmak yasaklanıyor! Son tarih açıklandı…

İklim krizi ve hava kirliliği nedeniyle çevreci önlemler alınmaya devam ediliyor. Trafikte araçların yarattığı kirliliği önlemek için sıfır emisyonlu araçlara geçiş yapılması planlanıyor. İmzalanan sözleşme kapsamında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülkede benzinli ve dizel araç kullanıcılarının trafiğe çıkması yasaklanacak. Mutabakata 100'ün üzerinde imzacı katıldı.

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Benzinli ve dizel araç sahipleri dikkat! Türkiye dahil 33 ülkede trafiğe çıkmak yasaklanıyor! Son tarih açıklandı…

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) ulaşım sistemleri odaklı gününde, "Sıfır Emisyonlu Araçlar için Glasgow Mutabakatı" açıklandı.

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Benzinli ve dizel araç sahipleri dikkat! Türkiye dahil 33 ülkede trafiğe çıkmak yasaklanıyor! Son tarih açıklandı…

Mutabakat kapsamında, otomobil piyasalarında 2035'e kadar benzinli ve dizel motorlu araçların sıfır emisyonlu araçlarla değiştirilmesi öngörülüyor.

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Benzinli ve dizel araç sahipleri dikkat! Türkiye dahil 33 ülkede trafiğe çıkmak yasaklanıyor! Son tarih açıklandı…

Türkiye, İngiltere, Hindistan, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsrail'in de aralarında bulunduğu 33 ülke, 40 şehir, Ford Motor, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz ve Volvo Cars'ın gibi önemli markaların dahil olduğu 11 araç üreticisi şirket, 27 filo sahibi kuruluş olmak üzere mutabakata 100'ün üzerinde imzacı katıldı.

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Benzinli ve dizel araç sahipleri dikkat! Türkiye dahil 33 ülkede trafiğe çıkmak yasaklanıyor! Son tarih açıklandı…

Bu kapsamda hükümetler, lider piyasalarda en geç 2035'e kadar, dünyada ise 2040'a kadar tüm yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır emisyona sahip olması için çalışacak.