Benzinli ve dizel araç sahipleri dikkat! Türkiye dahil 33 ülkede trafiğe çıkmak yasaklanıyor! Son tarih açıklandı…

Dünyada yaşanan iklim krizi nedeniyle çevreci araçların kullanılması teşvik ediliyor. Benzinli ve dizel araçların yarattığı kirliliği önlemek için, sıfır emisyonlu araçlara geçiş yapılması öngörülüyor. Benzinli ve dizel araç kullananları üzecek haber geldi. Türkiye'nin de arada bulunduğu 33 ülkede benzinli ve dizel araçların kullanımı yasaklanacak. Bu araçların trafiğe çıkabileceği son tarih açıklandı!