Kalyon PV’den stratejik yatırım hamlesi: Yeni fabrikasını ABD’de kuracak

MURATHAN KALYONCU: "BU FABRİKANIN DENEYİMİNİ GLOBALE TAŞIYACAĞIZ"

Türkiye'de edinilen üretim deneyimini uluslararası pazarlara taşıma hedeflerini vurgulayan Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, şunları söyledi:

"Kalyon PV olarak 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' vizyonuyla yaktığımız meşaleyi her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı güneş enerjisi santrali olan Kalyon Karapınar GES başta olmak üzere sektörümüzün ihtiyaç duyduğu panelleri ürettik. AR-GE'ye, teknolojiye, insan kaynağımıza sürekli yatırım yaptık. Bu sayede birçok başarıya imza attık. Bugün Türkiye'de kazandığımız bu deneyimi ve üretim gücünü global pazarlara taşıyacak yeni bir döneme giriyoruz. ABD'de kuruluşunu tamamladığımız şirketimiz, uluslararası büyüme stratejimizin önemli adımlarından biri. Yaptığımız her yatırım üretim gücümüzü, girdiğimiz her yeni pazar global büyüme stratejimizi güçlendiriyor. Gelecek vadeden ve sürdürülebilir karlılık sunan yatırımlarımızla ülkemiz, hissedarlarımız ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz."