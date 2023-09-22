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Haberler Galeri Emekliye yüzde 50 zam! Bağ-Kur'luya prim müjdesi | En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte yeni maaşlar

Emekliye yüzde 50 zam! Bağ-Kur'luya prim müjdesi | En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte yeni maaşlar

Yılsonu enflasyon beklentisinin yüzde 65 olarak güncellenmesiyle memur ve SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam da yüzde 50'ye yaklaşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 22.09.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 06:25
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Emekliye yüzde 50 zam! Bağ-Kur’luya prim müjdesi | En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte yeni maaşlar

Orta Vadeli Program'daki enflasyon hedefine göre emekliler yüzde 37.76 zammı garantilerken, refah payıyla birlikte artışın yüzde 50'ye yaklaşması bekleniyor.

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Emekliye yüzde 50 zam! Bağ-Kur’luya prim müjdesi | En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte yeni maaşlar

Emekli zammında, prim-aylık dengesizliğinin giderilecek, refah payı ya da seyyanen zam yapılacak. En düşük emekli aylığı da 10 bin lirayı geçecek.

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Emekliye yüzde 50 zam! Bağ-Kur’luya prim müjdesi | En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte yeni maaşlar

EK ZAM MECLİS'E GELECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, devam eden emekli aylıklarına yönelik çalışmaların tamamlanınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını söyledi.

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Emekliye yüzde 50 zam! Bağ-Kur’luya prim müjdesi | En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte yeni maaşlar

Emeklilere yapılacak ilave artışın ocak ayı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu yıl olduğu gibi refah payı da dikkate alınarak oransal artışla iyileştirme yapılması birinci seçenek arasında bulunuyor. Bu durumda ocak ayı beklenmeden doğrudan bir ara zam yapılması söz konusu olabilir. Memurlara olduğu gibi emeklilere de seyyanen bir artış yapılması da seçenekler arasında yer alıyor.

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Emekliye yüzde 50 zam! Bağ-Kur’luya prim müjdesi | En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte yeni maaşlar

Orta Vadeli Program'da yüzde 65 olan yılsonu enflasyon tahmini emekliye zam oranını ortaya koydu. TÜİK verilerine göre temmuz-ağustos artışı yüzde 19.44 olurken, OVP tahminine göre enflasyon zammı yüzde 37.76 olacak. Meclis'te yapılacak düzenlemeyle enflasyonun üzerine ek olarak bir iyileştirme yapılacak.