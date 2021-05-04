Kalekim halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Kalekim halka arz eşit mi, oransal mı? Kalekim halka arz yorumları...

Kalekim halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar? Sorusunun yanıtı yatırımcılar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Kale Grubu şirketlerinden Kalekim'in paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Son dönemde birçok kurum halka arz ile yatırımcıların dikkatini çekiyor. Hal böyle olunca Kalekim halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar? Kalekim halka arz eşit mi, oransal mı? Kalekim halka arz yorumları...