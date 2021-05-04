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Haberler Galeri Kalekim halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Kalekim halka arz eşit mi, oransal mı? Kalekim halka arz yorumları...

Kalekim halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Kalekim halka arz eşit mi, oransal mı? Kalekim halka arz yorumları...

Kalekim halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar? Sorusunun yanıtı yatırımcılar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Kale Grubu şirketlerinden Kalekim'in paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Son dönemde birçok kurum halka arz ile yatırımcıların dikkatini çekiyor. Hal böyle olunca Kalekim halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar? Kalekim halka arz eşit mi, oransal mı? Kalekim halka arz yorumları...

Giriş Tarihi: 04.05.2021 17:34
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Kalekim halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Kalekim halka arz eşit mi, oransal mı? Kalekim halka arz yorumları...

Kalekim halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Kalekim halka arz eşit mi, oransal mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar firmaların halka arz açıklamalarını yakından takip ediyor. Kalekim tarafından yapılan halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Kalekim halka arz hisse fiyatı borsa takibi yapan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte, Kalekim halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Kalekim halka arz eşit mi, oransal mı? Kalekim halka arz yorumları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kalekim halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Kalekim halka arz eşit mi, oransal mı? Kalekim halka arz yorumları...

KALEKİM HALKA ARZ NE ZAMAN, HİSSE FİYATI NE KADAR?

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, SPK tarafından izahname onayı alan Kalekim'in, halka arzında talep toplama tarihleri 6-7 Mayıs, fiyat aralığı 13,75-14,75 TL olarak belirlendi.

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Kalekim halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Kalekim halka arz eşit mi, oransal mı? Kalekim halka arz yorumları...

Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yönteminin uygulanacağı ve Ak Yatırım liderlik edeceği halka arza, toplam 29 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.

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Kalekim halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Kalekim halka arz eşit mi, oransal mı? Kalekim halka arz yorumları...

Ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra 80'i aşkın ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturan Kalekim, halka arzla bünyesine katacağı yeni ortaklarla sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir adım daha atmayı hedefliyor.

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Kalekim halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Kalekim halka arz eşit mi, oransal mı? Kalekim halka arz yorumları...

Kalekim halka arzında H. İbrahim Bodur Holding'in 15 milyon TL nominal bedelli 1,5 milyar adet B grubu hisse halka arz edilecek.