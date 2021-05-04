ANA SAYFA
1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? İşte başvuru sonuçları...
1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde 1. ve 2. faz şeklinde vatandaşlara verilen yardım parası için gözler 3. faza çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyaç sahibi ailelere verilen 1000 liralık nakdi yardımın 1100 TL çıkartıldığını açıklamıştı. Sosyal yardımdan daha önce yararlanan vatandaşlar, tekrar ödeme alıp alamayacağı merak ediliyor. İşte, 1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? İşte başvuru sonuçları...
Giriş Tarihi: 04.05.2021 18:39 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 18:39
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10