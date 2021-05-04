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Haberler Galeri 1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? İşte başvuru sonuçları...

1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? İşte başvuru sonuçları...

1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde 1. ve 2. faz şeklinde vatandaşlara verilen yardım parası için gözler 3. faza çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyaç sahibi ailelere verilen 1000 liralık nakdi yardımın 1100 TL çıkartıldığını açıklamıştı. Sosyal yardımdan daha önce yararlanan vatandaşlar, tekrar ödeme alıp alamayacağı merak ediliyor. İşte, 1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? İşte başvuru sonuçları...

Giriş Tarihi: 04.05.2021 18:39 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 18:39
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1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? İşte başvuru sonuçları...

1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen pandemi yardımı devam ediyor. 1. ve 2. faz ödemelerinden yararlanan vatandaşlar 1100 TL olacak ödemeden yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. İşte, 1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? İşte başvuru sonuçları...

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1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? İşte başvuru sonuçları...

1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER ALACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.

İşte başvuruya dair bilgiler;

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1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? İşte başvuru sonuçları...

Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

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1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? İşte başvuru sonuçları...

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

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1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? İşte başvuru sonuçları...

1000 TL SOSYAL YARDIM ALANLAR TEKRAR ALABİLECEK Mİ?

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.