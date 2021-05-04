1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen pandemi yardımı devam ediyor. 1. ve 2. faz ödemelerinden yararlanan vatandaşlar 1100 TL olacak ödemeden yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. İşte, 1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? İşte başvuru sonuçları...