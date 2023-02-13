HaberlerGaleriDASK HESAPLAMA 2023 | 301 bin-452 bin-650 bin TL'lik ÖDEMELER BAŞLADI! DASK zararın ne kadarını karşılar? Ödemeler nasıl yapılacak?
DASK HESAPLAMA 2023 | 301 bin-452 bin-650 bin TL'lik ÖDEMELER BAŞLADI! DASK zararın ne kadarını karşılar? Ödemeler nasıl yapılacak?
DASK prim hesaplama sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye tarihinin en büyük deprem faciasını yaşarken bir yandan hızlıca yaralar sarılmaya çalışılıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası DASK'a ihbarlar yağmaya başladı. Yaşanan depremin ardından 24 saat geçmeden ödemeler hesaplara yatmaya başladı. Peki DASK ne kadar ödeme yapar? İşte konuya ilişkin detaylar...