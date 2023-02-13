DASK HESAPLAMA 2023 | 301 bin-452 bin-650 bin TL'lik ÖDEMELER BAŞLADI! DASK zararın ne kadarını karşılar? Ödemeler nasıl yapılacak?

DASK hasarın ne kadarını karşılar sorusunun cevabı merak konusu oldu. 9 saat arayla gerçekleşen 7.7 ve 7.9'luk iki büyük depremin ardından binlerce bina yıkıldı ve hasar gördü. Vatandaşlar derpemin ardından Doğal Afetler Sigorta Kurumu (DASK)'nun ödemelere ne zaman başlayacağını ve ne kadarını karşılayacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki DASK hasar bildirimi nereden, nasıl yapılır?