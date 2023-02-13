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Haberler Galeri DASK HESAPLAMA 2023 | 301 bin-452 bin-650 bin TL'lik ÖDEMELER BAŞLADI! DASK zararın ne kadarını karşılar? Ödemeler nasıl yapılacak?

DASK HESAPLAMA 2023 | 301 bin-452 bin-650 bin TL'lik ÖDEMELER BAŞLADI! DASK zararın ne kadarını karşılar? Ödemeler nasıl yapılacak?

DASK prim hesaplama sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye tarihinin en büyük deprem faciasını yaşarken bir yandan hızlıca yaralar sarılmaya çalışılıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası DASK'a ihbarlar yağmaya başladı. Yaşanan depremin ardından 24 saat geçmeden ödemeler hesaplara yatmaya başladı. Peki DASK ne kadar ödeme yapar? İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 11:26
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DASK HESAPLAMA 2023 | Ödemeler başladı! 301 bin-452 bin-650 bin TL’lik ÖDEME! DASK zararın ne kadarını karşılar? Ödemeler nasıl yapılacak?

DASK hasarın ne kadarını karşılar sorusunun cevabı merak konusu oldu. 9 saat arayla gerçekleşen 7.7 ve 7.9'luk iki büyük depremin ardından binlerce bina yıkıldı ve hasar gördü. Vatandaşlar derpemin ardından Doğal Afetler Sigorta Kurumu (DASK)'nun ödemelere ne zaman başlayacağını ve ne kadarını karşılayacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki DASK hasar bildirimi nereden, nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DASK HESAPLAMA 2023 | Ödemeler başladı! 301 bin-452 bin-650 bin TL’lik ÖDEME! DASK zararın ne kadarını karşılar? Ödemeler nasıl yapılacak?

Deprem bölgesindeki 10 ilde konutların yüzde 43'ünün sigortası bulunurken, DASK 24 saat geçmeden ilk tazminat ödemesini yaptı. Bugün itibarıyla görevlendirilen bağımsız eksperler ve inşaat mühendislerinden oluşan ekipler tüm bölgelerde incelemelere başlayacak. Peki DASK hesaplama nasıl yapılıyor? İşte Sabah'ta yer alan habere göre DASK hesaplama ve ihbar bildirimi...

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DASK HESAPLAMA 2023 | Ödemeler başladı! 301 bin-452 bin-650 bin TL’lik ÖDEME! DASK zararın ne kadarını karşılar? Ödemeler nasıl yapılacak?

10.9 MİLYON SİGORTA

Depreme karşı en güçlü finansal önlemlerin başında zorunlu deprem sigortası geliyor. DASK verilerine göre Türkiye'de 20 milyon konut bulunuyor, bunların 10.9 milyonu yani yüzde 55'i sigortalı.

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DASK HESAPLAMA 2023 | Ödemeler başladı! 301 bin-452 bin-650 bin TL’lik ÖDEME! DASK zararın ne kadarını karşılar? Ödemeler nasıl yapılacak?

Depremden büyük hasar gören 10 ilde 2 milyon 175 bin konut DASK kapsamında iken, yaklaşık 1 milyon 250 binin sigortası bulunmuyor.

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DASK HESAPLAMA 2023 | Ödemeler başladı! 301 bin-452 bin-650 bin TL’lik ÖDEME! DASK zararın ne kadarını karşılar? Ödemeler nasıl yapılacak?

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE SİGORTA ORANI

Gaziantep yüzde 65, Kilis yüzde 60, Malatya yüzde 54.4, Kahramanmaraş yüzde 54 sigorta oranı ile ilk sıralarda yer alıyor. Sigortalılık oranının en yüksek olduğu Gaziantep'te yaklaşık 340 bin konutun sigortası bulunuyor.