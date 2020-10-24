Kadroya geçen 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı! AÇCHB zam oranı son durum nedir? Yüzdelik dilim...

Son dakika... Kadroya geçen taşeron işçilerin maaş zammında son durum nedir? Geçmiş yılda alınan maaş ne kadar yüksek ise bu madde ile işçi daha da fazla maaş alabilecek. Düzenleme, kadroya geçişin ardından maaşı düşük olan işçilere de ek maaş olarak avantaj sağlayacak. AÇSHB tarafından teklif edilecek zam oranı konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda derledik. Peki, taşeron işçi yüzdelik dilim maaşı zammı son durum nedir? İşte merak edilenler...