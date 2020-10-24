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24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kadroya geçen 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı! AÇCHB zam oranı son durum nedir? Yüzdelik dilim... Kadroya geçen 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı! AÇCHB zam oranı son durum nedir? Yüzdelik dilim...
Son dakika.. 4D'li taşeron işçiler için yüzdelik dilim ile asgari maaş zammı son durum nedir? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından taşeron işçilere yapılacak yüzdelik zam oranı yakından takip ediliyor. Yüzdelik dilimde uygulanacak zam oranında düzenlemeye gidildiği bilgisi geldi. Bu düzenleme ile işçiler oldukça avantaj sağlayacak. Peki, taşeron işçi yüzdelik dilim maaşı zammı son durum nedir? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 24.10.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 12:21
Son dakika... Kadroya geçen taşeron işçilerin maaş zammında son durum nedir? Geçmiş yılda alınan maaş ne kadar yüksek ise bu madde ile işçi daha da fazla maaş alabilecek. Düzenleme, kadroya geçişin ardından maaşı düşük olan işçilere de ek maaş olarak avantaj sağlayacak. AÇSHB tarafından teklif edilecek zam oranı konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda derledik. Peki, taşeron işçi yüzdelik dilim maaşı zammı son durum nedir? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı son günlerde en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Bu zamana kadar 6 ayda bir kez %4 oranında zam yapılan taşeron işçilerin maaşlarında asgari ücrete dengeleme durumu söz konusu. 2020 TİS sayesinde maaşlara %10, %12, %15 ve %17.5 oranında zam uygulanması bekleniyor.
Zam oranı ile ilgili en kuvvetli ihtimaller arasında 2020 asgari ücret maaş zam oranı olan yüzde 15 ön plana çıkıyor. Eğer bu oran enflasyon rakamının üzerinde olup kabul edilmesi halinde işçilere refah payı sağlayacak.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ SON DURUM NEDİR?
Kamuda çalışan taşeron işçilerin 2020 TİS toplantısında beklentilerinden birisi de yüzdelik dilim ile ek zam. Eğer Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu alanda bir adım atarsa maaş oranları yeniden belirlenecek.
Buna göre işçilerin kadroya alınmadan önceki maaşları önem kazanacak. O dönemki maaşların asgari ücrete orana mevcut asgari ücret oranına göre belirlenecek ve ödemeler ona göre yapılacak.