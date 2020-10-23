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5 TL deyip yok sayma! Cebinizde servet taşıyor olabilirsiniz! Hemen kontrol edin...
Hepimiz hayatımızı sürdürmek için paraya ihtiyaç duyarız. Daha rahat bir hayat ve gereksinimlerimizi karşılamak için en önemli etkenlerden birisi paradır. Bu gereksinimlerimizi karşılamak için çalışmak ve para kazanmak zorundayız. Merkez Bankası tarafından basılan banknotların üzerinde oluşan hatalar kısa süredir ticari amaç için değerlendiriliyor. Hatalı basım denk gelen bazı vatandaşlar, paraları internet üzerinden satışa sunuyor. Sosyal medya üzerinden yayılan haberi görenler cebindeki paraları kontrol etmeye başlıyor.
Giriş Tarihi: 23.10.2020 22:57 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 23:08
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