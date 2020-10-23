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5 TL deyip yok sayma! Cebinizde servet taşıyor olabilirsiniz! Hemen kontrol edin...

Hepimiz hayatımızı sürdürmek için paraya ihtiyaç duyarız. Daha rahat bir hayat ve gereksinimlerimizi karşılamak için en önemli etkenlerden birisi paradır. Bu gereksinimlerimizi karşılamak için çalışmak ve para kazanmak zorundayız. Merkez Bankası tarafından basılan banknotların üzerinde oluşan hatalar kısa süredir ticari amaç için değerlendiriliyor. Hatalı basım denk gelen bazı vatandaşlar, paraları internet üzerinden satışa sunuyor. Sosyal medya üzerinden yayılan haberi görenler cebindeki paraları kontrol etmeye başlıyor.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 22:57 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 23:08
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5 TL deyip yok sayma! Cebinizde servet taşıyor olabilirsiniz! Hemen kontrol edin...

Merkez Bankası basılan ve hatalı olan banknotlar sosyal medyada ilgi görüyor. Özellikle koleksiyonlar tarafından 5-10-20-50 ve 100 TL'lik banknotlar insanların ilgisini çekiyor. Çeşitli banknotların sağ üst köşelerinde miktarların sonunda 0 rakamının olması büyük ilgi uyandırdı. Öyle ki hatalı basım paralar denk gelen vatandaşlar internetten satışa sunuyor. En çok satışa sunulan ve alıcı bulan banknotlar ise 5-10-20-50 ve 100 TL'likler oluyor. Parasını kontrol eden vatandaşlar banknotun satılabildiğini öğrenince şaşkınlığını gizleyemiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 TL deyip yok sayma! Cebinizde servet taşıyor olabilirsiniz! Hemen kontrol edin...

HATALI BASIM 5 TL'LİK BANKNOTU SATIP, BİLGİSAYAR ALMAK İSTİYOR

Düzce'de, ortaokul öğrencisi Yasenur Durmaz (13), eline geçen hatalı basım olduğunu düşündüğü 5 TL'lik banknotu sosyal medya hesabından bin TL'ye satışa çıkardı. Yasenur, para satın alınırsa uzaktan eğitimi için yeni bir dizüstü bilgisayar almak istediğini söyledi.

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5 TL deyip yok sayma! Cebinizde servet taşıyor olabilirsiniz! Hemen kontrol edin...

Yahyalar Mahallesi'nde oturan Yasenur Durmaz, uzaktan eğitime katılmak için masaüstü bilgisayar kullanıyor. Yasenur'un masaüstü bilgisayarı oldukça yavaş çalışırken, yine kendisine ait olan dizüstü bilgisayarın ise ekranı arızalandı. Yasenur, annesinin kendisine ekmek almak için verdiği 5 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu düşünerek sosyal medya hesabı üzerinden bin TL'ye satışa çıkardı. Yasenur, paranın satın alınması durumunda yeni bir dizüstü bilgisayar almak istediğini söyledi.

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5 TL deyip yok sayma! Cebinizde servet taşıyor olabilirsiniz! Hemen kontrol edin...

'DERSLERİME DAHA İYİ ÇALIŞMAK İSTİYORUM'

Hatalı basım paraların satıldığını haberlerde gördüğünü belirten Yasenur Durmaz, "Ortaokul ikinci sınıf öğrencisiyim. Online derslerimize başladık. Ancak masaüstü bilgisayarım çok yavaş. Laptopumun ekranı arızalandı. Bu ikisini değiştirmek istiyordum. Annem bana ekmek almak için 5 lira verdi. 5 liraya baktığımda yanlış basıldığını fark ettim. Daha önce bunu haberlerde görmüştüm. Ben de 5 lirayı sakladım. Daha sonra sosyal medya hesabım üzerinden 5 lirayı satışa çıkardım. Bin liraya bu parayı satmak istiyorum. İkinci el bir laptop alıp derslerime daha iyi çalışmak istiyorum. İnşallah birisi bu parayı benden alır. Bende yeni bir laptop sahibi olurum" dedi.

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5 TL deyip yok sayma! Cebinizde servet taşıyor olabilirsiniz! Hemen kontrol edin...

50 TL'LİK BANKNOTU, 80 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARDI

Trabzon'un Tonya ilçesinde fırın ustası Şerafettin Elbir (33), bir müşterisinin verdiği hatalı basım 50 TL'lik banknotu, 80 bin liraya satışa çıkardı.

İlçede ekmek fırınında usta olarak çalışan Şerafettin Elbir, bir müşterisinin verdiği 50 TL'lik banknottaki hatayı fark etti. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken '5' yazdığını gören Elbir, durumdan şüphelenerek, sahte olduğunu düşündüğü parayı bankaya götürdü. Bankada yapılan incelemelerin ardından, paranın sahte olmadığı anlaşıldı. Paranın hatalı basıldığı tespit edilirken, internette araştırma yapan Elbir, koleksiyoncuların bu tür paralara ilgi gösterdiğini öğrendi. Elbir, hatalı basım paranın fotoğraflarını internet ortamında paylaşıp, satışa çıkardı. Elbir, en az 80 bin TL istediği parayı, en yüksek teklifi verene satacak.