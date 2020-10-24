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24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücrete 397 TL ek zam müjdesi! 2021 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Asgari ücrete 397 TL ek zam müjdesi! 2021 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Asgari ücretli çalışan milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2021 zammının yanı sıra 397 TL ek zam müjdesi geldi. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları gelir vergisi ve damga vergisinin maaşları eklenmesi talep ediliyor. Öte yandan yeni yıla girmemize sayılı günler kala yeni zam oranları da araştırılmaya başlandı. Peki, 2021'de asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 24.10.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 14:57
Asgari ücret 2021 yılında ne kadar olacak? Sendikalar ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2020 yılında asgari ücrete yüzde 15'lik zam uygulanmıştı. Asgari ücret zam oranı ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, asgari ücrete ek zam olacak mı? 2021 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021'DE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2020 yılında olduğu gibi 2021 yılı içinde zam oranı yüzde 15 olarak uygulanırsa, şu anda 2.324 TL olan asgari ücret 2021 yılnda 2.672 liraya yükselecek. Ancak bu rakamlar tahmini olup, komisyondan çıkacak açıklamaları beklemekte fayda var. Konu ile ilgili resmi açıklamalar geldikça ahaber.com.tr'de yer alacak.
ASGARİ ÜCRETE EK ZAM OLACAK MI?
Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?
sgari ücret miktarı her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı komisyon toplantıları sonrasında belli olacak. Zam miktarı aralık ayında netleşecek. İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında yapılacak.
2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)
Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.