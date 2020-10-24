Asgari ücrete 397 TL ek zam müjdesi! 2021 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak?

Asgari ücretli çalışan milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2021 zammının yanı sıra 397 TL ek zam müjdesi geldi. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları gelir vergisi ve damga vergisinin maaşları eklenmesi talep ediliyor. Öte yandan yeni yıla girmemize sayılı günler kala yeni zam oranları da araştırılmaya başlandı. Peki, 2021'de asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 14:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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