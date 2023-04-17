Kadir Gecesi kesin belli mi, nasıl bulunur, neden 27. gecedir? Kadir Gecesi ALAMETLERİ | Kur'an-ı Kerim'e göre ne zaman?
Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bunun türlü sebepleri olmakla beraber Ramazan'ı Şerif'in içerisine gizlenen Kadir Gecesi'nin zamanını anlamak için bazı alametler bulunmaktadır. Peki Kadir Gecesi kesin belli mi, nasıl bulunur? Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesi idrak edilir?
Giriş Tarihi: 17.04.2023
08:26 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
08:26
Kadir Gecesi neden 27. gecedir sorusunun cevabı araştırılıyor. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe girdiğimiz şu günlerde Kadir Gecesi'ne sayılı zaman kaldı. Bu mübarek zamanı doğru ve bereketli olarak geçirmek isteyen Müslümanlar, zamanını araştırmaya başladı. Ne zaman olduğu kesin olarak bilinmeyen Kadir Gecesi'ni anlamanın bazı alametleri vardır. Peki Kadir Gecesi alametleri neler, nasıl anlaşılır?
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KADİR GECESİ NEDEN 27.GECEDİR?
Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir Gecesi'ni aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.
KADİR GECESİNDE NE OLDU?
Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Kur'an-ı Kerim'de "Kadr" adını taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Bu surede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir".
Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Kadir Gecesi bilindiği gibi Kur'an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur'an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler. Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır.
Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi, insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir. (el-Muvaṭṭaʾ, "İʿtikâf", 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.