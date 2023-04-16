17 Nisan TOKİ İstanbul kura çekilişinde ismi çıkanlar! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 2+1,3+1 KONUT...

TOKİ 17 Nisan kura çekimi canlı yayın! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı İstanbu ile devam ediyor. Arnavutköy, Esenler, Başakşehir'de 28 bin 340 konutun hak sahibi belirleniyor. 19 Nisan'da sona erecek olan TOKİ İstanbul Avrupa Yakası kura sonuçları günün sonunda belli oluyor.TOKi İstanbul kuraları toki.tv ve YouTube üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Peki, TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura sonucu ne zaman açıklanacak? İşte, İstanbul TOKİ kura sonuçları listesi e-devlet...