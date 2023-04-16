17 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 17 Nisan TOKİ İstanbul kura çekilişinde ismi çıkanlar! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 2+1,3+1 KONUT...

17 Nisan TOKİ İstanbul kura çekilişinde ismi çıkanlar! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 2+1,3+1 KONUT...

TOKİ 17 Nisan kura çekimi canlı yayın! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı İstanbu ile devam ediyor. Arnavutköy, Esenler, Başakşehir'de 28 bin 340 konutun hak sahibi belirleniyor. 19 Nisan'da sona erecek olan TOKİ İstanbul Avrupa Yakası kura sonuçları günün sonunda belli oluyor.TOKi İstanbul kuraları toki.tv ve YouTube üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Peki, TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura sonucu ne zaman açıklanacak? İşte, İstanbul TOKİ kura sonuçları listesi e-devlet...

Giriş Tarihi: 16.04.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 17:13
  • 1
  • 20
17 Nisan TOKİ İstanbul kura çekilişinde ismi çıkanlar! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 2+1,3+1 KONUT...

TOKİ Avrupa Yakası kura çekiliş sonuçları PDF listesi! TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi tüm hızıyla devam ederken, konuy kazananların isimleri de tek belli oluyor. İstanbul TOKİ kura sonucu sorgulama e-Devlet üzerinden yapılmakta."TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi belli oldu mu?" sorularının cevapları bugün de gündeme getirildi. İşte, TOKİ İstanbul 2+1,3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
17 Nisan TOKİ İstanbul kura çekilişinde ismi çıkanlar! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 2+1,3+1 KONUT...

İSTANBUL TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda saat 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. TOKİ Arnavutköy - Başakşehir - Esenler kurası 19 Nisan'a kadar sürecek.

TOKİ İSTANBUL KURASI CANLI YAYIN İZLE

  • 3
  • 20
17 Nisan TOKİ İstanbul kura çekilişinde ismi çıkanlar! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 2+1,3+1 KONUT...

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edildi. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. İstanbul sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

  • 4
  • 20
17 Nisan TOKİ İstanbul kura çekilişinde ismi çıkanlar! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 2+1,3+1 KONUT...

TOKİ İSTANBUL KURASI ETAP ETAP KONUT SAYILARI

İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek.

  • 5
  • 20
17 Nisan TOKİ İstanbul kura çekilişinde ismi çıkanlar! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 2+1,3+1 KONUT...

İSTANBUL TOKİ ÖDEMELERİ

TOKİ İstanbul 2+1 evlerin fiyatı 608 bin lira ile 770 bin lira arasında değişecek. 3+1'ler ise 850 bin lira ile 950 bin lira arasında olacak. Yüzde 10 peşinat ödeyen hak sahiplerine 240 ay vade imkanı sunulacak.