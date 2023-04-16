16 Nisan 2023, Pazar
Kadir Gecesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2023 hangi gün?
"Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2023 hangi gün?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olması sebebiyle ibadetle dolu geçirilecek özel günde dua kapısı aralanacak. Diyanet Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler araştırması Müslümanların gündemindeki yerini aldı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2023 hangi gün?
Giriş Tarihi: 16.04.2023 15:47
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