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Haberler Galeri Kadir Gecesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2023 hangi gün?

Kadir Gecesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2023 hangi gün?

"Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2023 hangi gün?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olması sebebiyle ibadetle dolu geçirilecek özel günde dua kapısı aralanacak. Diyanet Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler araştırması Müslümanların gündemindeki yerini aldı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2023 hangi gün?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2023 15:47
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Kadir Gecesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2023 hangi gün?

"Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2023 hangi gün?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet ile ibadetleri araştırmaya başlayan İslam alemi başta oruç tutacak ve Kur'an-ı Kerim okuyacak. Peygam Efendimiz'in duası en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Kadir Gecesi duası Arapça ve Türkçe okunuşu ve anlamı şimdiden not edildi. Peki, Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2023 hangi gün?

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Kadir Gecesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2023 hangi gün?

KADİR GECESİ İDRAK EDİLİYOR!

'Kadir Gecesi bu yıl hangi güne denk geliyor?' sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 dini günler takvimi ile yanıt buldu.

Diyanet takvimi ile belirlenen tarihe göre Ramazan ayının 27. Günü idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bu yıl 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk geliyor.

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Kadir Gecesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2023 hangi gün?

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

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Kadir Gecesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2023 hangi gün?

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

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Kadir Gecesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2023 hangi gün?

PEYGAMBER EFENDİMİZ KADİR GECESİ'NDE HANGİ DUAYI OKURDU?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.