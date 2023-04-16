16 Nisan 2023, Pazar
700 bin kamu işçisine zam kapıda! Taban ücret teklifi geldi! 11.500 TL MAAŞ + 2.168 TL ikramiye! Toplu iş sözleşmesi...
700 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren zam pazarlığı hız kesmeden devam ediyor. Toplu sözleşme kapsamında yılda 4 kez ikramiye için uzlaşma sağlandı. Bu kapsamda işçiler de tıpkı memurlar gibi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yuzde 30 zam teklif ettiğini açıkladı. Bu kapsamda zam hesaplamaları da ortaya çıktı. İşte, toplu iş sözleşmesi için son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 16.04.2023 16:20
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