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Haberler Galeri 700 bin kamu işçisine zam kapıda! Taban ücret teklifi geldi! 11.500 TL MAAŞ + 2.168 TL ikramiye! Toplu iş sözleşmesi...

700 bin kamu işçisine zam kapıda! Taban ücret teklifi geldi! 11.500 TL MAAŞ + 2.168 TL ikramiye! Toplu iş sözleşmesi...

700 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren zam pazarlığı hız kesmeden devam ediyor. Toplu sözleşme kapsamında yılda 4 kez ikramiye için uzlaşma sağlandı. Bu kapsamda işçiler de tıpkı memurlar gibi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yuzde 30 zam teklif ettiğini açıkladı. Bu kapsamda zam hesaplamaları da ortaya çıktı. İşte, toplu iş sözleşmesi için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2023 16:20
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700 bin kamu işçisine zam kapıda! Taban ücret teklifi geldi! 11.500 TL MAAŞ + 2.168 TL ikramiye! Toplu iş sözleşmesi...

Toplu iş sözleşmesinde detaylar netleşmeye başladı. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından bakanlık ve TUHİS'e iletilmişti. Toplu sözleşme ikramiyesi için mutabakat sağlandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığında son durumu açıkladı. İşte toplu iş sözleşmesi için son görüşmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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700 bin kamu işçisine zam kapıda! Taban ücret teklifi geldi! 11.500 TL MAAŞ + 2.168 TL ikramiye! Toplu iş sözleşmesi...

ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU

Kamu işçileri için zam pazarlığı devam ediyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini açıkladı. Taban aylık teklifi de 11 bin 500 lira oldu.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığında son durumu açıkladı. Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yuzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı.

İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.

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700 bin kamu işçisine zam kapıda! Taban ücret teklifi geldi! 11.500 TL MAAŞ + 2.168 TL ikramiye! Toplu iş sözleşmesi...

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

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700 bin kamu işçisine zam kapıda! Taban ücret teklifi geldi! 11.500 TL MAAŞ + 2.168 TL ikramiye! Toplu iş sözleşmesi...

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

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700 bin kamu işçisine zam kapıda! Taban ücret teklifi geldi! 11.500 TL MAAŞ + 2.168 TL ikramiye! Toplu iş sözleşmesi...

700 bini aşkın kamu işçisi için zam pazarlığı sürerken, yılda 4 defa toplu sözleşme ikramiyesi üzerinde uzlaşma sağlandı. İşçiler de memurlar gibi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları olmak üzere yılda dört defa toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek.