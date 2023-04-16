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Bayram ikramiyeleri, emekli maaşları hesaplara yattı mı, ne zaman yatıyor? Nisan ayı maaşı ödeme günleri 2023

"Bayram ikramiyeleri ve emekli maaşları yattı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi açıklamıştı.SGK tarafından emeklilere verilen tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri belli oldu.Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ödeme günleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 16.04.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 13:32
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Bayram ikramiyeleri, emekli maaşları hesaplara yattı mı, ne zaman yatıyor? Nisan ayı maaşı ödeme günleri 2023

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde sorgulanmaya başladı.Hem EYT'li olanlar hem de emekli aylığı alacak olan vatandaşlar tarafından merakla beklenen maaş ve ikramiye ödemeleri başladı.Öte yandan SGK tarafından emeklilere verilen tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri netleşti Peki, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri hangi günler yatıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayram ikramiyeleri, emekli maaşları hesaplara yattı mı, ne zaman yatıyor? Nisan ayı maaşı ödeme günleri 2023

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR KAÇ TL?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Bayram ikramiyeleri, emekli maaşları hesaplara yattı mı, ne zaman yatıyor? Nisan ayı maaşı ödeme günleri 2023

SSK kapsamında aylık alan emeklilerin maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı.

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Bayram ikramiyeleri, emekli maaşları hesaplara yattı mı, ne zaman yatıyor? Nisan ayı maaşı ödeme günleri 2023

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olan vatandaşların emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.

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Bayram ikramiyeleri, emekli maaşları hesaplara yattı mı, ne zaman yatıyor? Nisan ayı maaşı ödeme günleri 2023

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

*Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,

*Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da

*Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.