Bayram ikramiyeleri, emekli maaşları hesaplara yattı mı, ne zaman yatıyor? Nisan ayı maaşı ödeme günleri 2023

"Bayram ikramiyeleri ve emekli maaşları yattı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi açıklamıştı.SGK tarafından emeklilere verilen tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri belli oldu.Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ödeme günleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?