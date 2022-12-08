Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı geldi mi? Bugün EYT’de yaş şartı açıklandı mı?

EYT'de yaş sınırı olacak mı sorusunun cevabı milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. 06 Aralık tarihinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili son görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. EYT'de kadınlar için 48, erkekler için de 50 yaş sınırının gelmesi gündemdeydi. Bakan Bilgin konuya ilişkin soruları yanıtladı. Peki EYT'de yaş şartı olacak mı? 48-50 yaş sınırı gelecek mi? EYT'de son durum ne?