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Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı geldi mi? Bugün EYT'de yaş şartı açıklandı mı?
EYT'de çok konuşulan kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş sınırı ile ilgili soruları yanıtladı. Bakan Bilgin'in açıklamalarının ardından "Bugün EYT'de yaş şartı belli olacak mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki EYT'de yaş sınırı olacak mı? EYT'de son durum ne? Konuya ilişşkin son dakika gelişmeleri haberimizde...