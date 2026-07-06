Kadın girişimcilere milyonluk destek! KOSGEB ve kamu bankalarından hibe ve kredi imkanı

E-ticarete adım atmak isteyen kadın girişimciler için KOSGEB'den kamu bankalarına, Ticaret Bakanlığı'ndan kalkınma ajanslarına kadar çok sayıda destek programı bulunuyor. "E-ticarete nasıl başlarım, nereden sermaye bulurum?" sorularına yanıt arayan kadın girişimciler için çok sayıda kamu desteği sunulurken, mevcut desteklerden yararlanma oranı ise potansiyelin oldukça altında kalıyor.

POZİTİF AYRIMCILIK SAĞLANIYOR

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre kadın girişimciler için en önemli destek mekanizmalarının başında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) geliyor. Kurumun Girişimci Destek Programı kapsamında kadın girişimcilere ek destek avantajları sağlanıyor.

Kadın girişimciler, iş kurma ve iş geliştirme aşamalarında pozitif ayrımcılık kapsamında ilave desteklerden yararlanabiliyor. Kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kredi Finansman Desteği kapsamında 1 milyon TL'ye kadar işletme sermayesi desteği sunuluyor.

İş geliştirme desteği kapsamında ise girişimcilere 1,5 milyon TL'ye kadar geri ödemeli destek veriliyor. Kadın girişimci olması halinde üst limite 150 bin TL daha ekleniyor. İşletmelerin personel, makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve hizmet alımı (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları) giderleri karşılanıyor.

Ürünlerini yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da satmak isteyen kadın girişimciler için Ticaret Bakanlığı'nın e-ihracat destekleri de öne çıkıyor.