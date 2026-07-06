Kadın girişimcilere milyonluk destek! KOSGEB ve kamu bankalarından hibe ve kredi imkanı
Kadın girişimciler için KOSGEB, kamu bankaları, Ticaret Bakanlığı ve kalkınma ajanslarının sunduğu hibe, kredi ve e-ihracat destekleri iş kurmayı kolaylaştırıyor. Bazı programlarda destek tutarı 1,65 milyon TL'ye kadar çıkıyor.
E-ticarete adım atmak isteyen kadın girişimciler için KOSGEB'den kamu bankalarına, Ticaret Bakanlığı'ndan kalkınma ajanslarına kadar çok sayıda destek programı bulunuyor. "E-ticarete nasıl başlarım, nereden sermaye bulurum?" sorularına yanıt arayan kadın girişimciler için çok sayıda kamu desteği sunulurken, mevcut desteklerden yararlanma oranı ise potansiyelin oldukça altında kalıyor.
POZİTİF AYRIMCILIK SAĞLANIYOR
Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre kadın girişimciler için en önemli destek mekanizmalarının başında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) geliyor. Kurumun Girişimci Destek Programı kapsamında kadın girişimcilere ek destek avantajları sağlanıyor.
Kadın girişimciler, iş kurma ve iş geliştirme aşamalarında pozitif ayrımcılık kapsamında ilave desteklerden yararlanabiliyor. Kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kredi Finansman Desteği kapsamında 1 milyon TL'ye kadar işletme sermayesi desteği sunuluyor.
İş geliştirme desteği kapsamında ise girişimcilere 1,5 milyon TL'ye kadar geri ödemeli destek veriliyor. Kadın girişimci olması halinde üst limite 150 bin TL daha ekleniyor. İşletmelerin personel, makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve hizmet alımı (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları) giderleri karşılanıyor.
Ürünlerini yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da satmak isteyen kadın girişimciler için Ticaret Bakanlığı'nın e-ihracat destekleri de öne çıkıyor.
KAMU BANKALARINDAN ÖZEL KREDİ PAKETLERİ
Halkbank başta olmak üzere kamu bankaları, kadın girişimcilere yönelik düşük faizli veya belirli koşullarda faiz avantajı sunan kredi programları uyguluyor.
İşletme sermayesi ihtiyacı, ekipman yatırımları ve dijital dönüşüm projeleri bu krediler kapsamında finanse edilebiliyor. Bazı programlarda ilk kez iş kuracak kadınlara özel avantajlar da bulunuyor.
Halkbank'ın güncel programında yeni iş kuran kadın girişimciler için 600 bin TL'ye, işini kurmuş kadın girişimciler için ise 1 milyon TL'ye kadar kredi imkanı bulunuyor. Ziraat Bankası Kadın Girişimci Finansman Paketleri ile VakıfBank Kadın Girişimci Kredileri de girişimcilere finansman sağlıyor.
Türkiye'de binlerce kadın sosyal medya üzerinden satış yapıyor ancak önemli bir kısmı şirketleşme ve markalaşma aşamasına geçemiyor. Oysa e-ticaret sitesi kurmak ve devlet destekleri sayesinde düşük bütçelerle dijital mağaza açmak artık geçmişe göre çok daha kolay. Küçük çaplı bir sosyal medya girişimi bile destekler sayesinde kısa sürede ulusal hatta küresel ölçekte faaliyet gösteren bir markaya dönüşebiliyor.
KGF VE KALKINMA AJANSLARINDAN DA DESTEK
KOSGEB, kamu bankaları ve Ticaret Bakanlığı e-ihracat desteklerinin yanı sıra kadın girişimcilere yönelik KGF Kefalet Desteği, KOOP-DES desteği, kalkınma ajansları destekleri ve kadın kooperatiflerine yönelik finansman paketleri gibi çok sayıda teşvik programı da bulunuyor.
KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI
- Kuruluş Desteği: Şahıs şirketi için standart hibe + kadın girişimcilere ilave 10 bin TL destek, sermaye şirketleri için ise 20 bin TL'ye kadar geri ödemesiz hibe.
- Personel Desteği: İşletmede çalıştırılan personelin SGK prim gün sayılarının toplamı 360 ve üzeri olduğu her dönem için, 3 yıl boyunca her yıl 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyeti kadar geri ödemesiz destek sağlanıyor.
- İş Geliştirme Desteği: Standart üst limit 1,5 milyon TL. Kadın girişimcilere ilave 150 bin TL destekle toplam üst limit 1 milyon 650 bin TL'ye çıkıyor.
- Kredi Finansman Desteği: Kadın ve genç girişimcilere 1 milyon TL'ye kadar işletme sermayesi desteği sunuluyor. Jüri puanı 50 ve üzerinde olan kadın girişimciler sıralamaya giremeseler dahi bu destekten yararlanabiliyor. Azami kredi vadesi 36 ay.