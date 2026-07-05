Temmuz 2026 kıdem tazminatı hesaplama: Yeni tavanla kim ne kadar alacak?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Haziran 2026 enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısı güncellendi, kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak yeni üst sınır netleşirken 1 yıl çalışanların alabileceği azami kıdem tazminatı tutarı da değişti.
Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği kıdem tazminatı tavanı, Haziran 2026 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeniden hesaplandı. Memur maaş katsayısındaki yüzde 13,52'lik artışla birlikte 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak yeni kıdem tazminatı üst sınırı kesinleşti. Peki yeni tavan ne kadar oldu, kimler kıdem tazminatı alabilecek ve hesaplama nasıl yapılacak? İşte 2026 kıdem tazminatı rehberi...
2026 KIDEM TAZMİNATI TAVANI 73 BİN 729 TL OLDU
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş katsayısı güncellendi. Buna bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da yılın ikinci yarısı için yeniden belirlendi.
1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükte bulunan 14. maddesi uyarınca, bir işçiye her hizmet yılı için ödenecek kıdem tazminatı, en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığında ödenen emeklilik ikramiyesini aşamıyor. Bu nedenle memur maaş katsayısındaki her değişiklik, kıdem tazminatı tavanına doğrudan yansıyor.
Yeni hesaplamaya göre 2026 Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729 lira 84 kuruş oldu.
ESKİ VE YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI
|Dönem
|Kıdem Tazminatı Tavanı (TL)
|Ocak–Haziran 2026
|64.948,77 TL
|Temmuz–Aralık 2026
|73.729,84 TL
|Artış Tutarı
|8.781,07 TL
Yeni tavan, 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında sona eren iş sözleşmeleri için uygulanacak.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
Kıdem tazminatı hesaplamasında temel esas, çalışanın son brüt ücreti ile aynı işverene bağlı çalışma süresidir.
Hesaplama formülü:
Son brüt ücret × Çalışılan yıl sayısı = Kıdem tazminatı
Ancak çalışanın brüt maaşı kıdem tazminatı tavanının üzerinde olsa bile, her hizmet yılı için ödenecek tutar yürürlükteki tavanı aşamıyor.
KIDEM TAZMİNATI HESABINDA HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINIYOR?
Kıdem tazminatı hesaplanırken şu unsurlar esas alınıyor:
- Aynı işverene bağlı en az 1 yıllık çalışma süresi
- İşten ayrılma nedeni
- Son brüt ücret
- Toplam hizmet yılı
- İş sözleşmesinin sona erdiği tarihte geçerli kıdem tazminatı tavanı