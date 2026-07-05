Temmuz 2026 kıdem tazminatı hesaplama: Yeni tavanla kim ne kadar alacak?

Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği kıdem tazminatı tavanı, Haziran 2026 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeniden hesaplandı. Memur maaş katsayısındaki yüzde 13,52'lik artışla birlikte 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak yeni kıdem tazminatı üst sınırı kesinleşti. Peki yeni tavan ne kadar oldu, kimler kıdem tazminatı alabilecek ve hesaplama nasıl yapılacak? İşte 2026 kıdem tazminatı rehberi...

2026 KIDEM TAZMİNATI TAVANI 73 BİN 729 TL OLDU

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş katsayısı güncellendi. Buna bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da yılın ikinci yarısı için yeniden belirlendi.

1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükte bulunan 14. maddesi uyarınca, bir işçiye her hizmet yılı için ödenecek kıdem tazminatı, en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığında ödenen emeklilik ikramiyesini aşamıyor. Bu nedenle memur maaş katsayısındaki her değişiklik, kıdem tazminatı tavanına doğrudan yansıyor.

Yeni hesaplamaya göre 2026 Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729 lira 84 kuruş oldu.