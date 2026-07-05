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Temmuz 2026 kıdem tazminatı hesaplama: Yeni tavanla kim ne kadar alacak?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Haziran 2026 enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısı güncellendi, kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak yeni üst sınır netleşirken 1 yıl çalışanların alabileceği azami kıdem tazminatı tutarı da değişti.

Temmuz 2026 kıdem tazminatı hesaplama: Yeni tavanla kim ne kadar alacak? 1

Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği kıdem tazminatı tavanı, Haziran 2026 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeniden hesaplandı. Memur maaş katsayısındaki yüzde 13,52'lik artışla birlikte 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak yeni kıdem tazminatı üst sınırı kesinleşti. Peki yeni tavan ne kadar oldu, kimler kıdem tazminatı alabilecek ve hesaplama nasıl yapılacak? İşte 2026 kıdem tazminatı rehberi...

Temmuz 2026 kıdem tazminatı hesaplama: Yeni tavanla kim ne kadar alacak? 2

2026 KIDEM TAZMİNATI TAVANI 73 BİN 729 TL OLDU

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş katsayısı güncellendi. Buna bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da yılın ikinci yarısı için yeniden belirlendi.

1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükte bulunan 14. maddesi uyarınca, bir işçiye her hizmet yılı için ödenecek kıdem tazminatı, en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığında ödenen emeklilik ikramiyesini aşamıyor. Bu nedenle memur maaş katsayısındaki her değişiklik, kıdem tazminatı tavanına doğrudan yansıyor.

Yeni hesaplamaya göre 2026 Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729 lira 84 kuruş oldu.

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Temmuz 2026 kıdem tazminatı hesaplama: Yeni tavanla kim ne kadar alacak? 3

ESKİ VE YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Dönem Kıdem Tazminatı Tavanı (TL)
Ocak–Haziran 2026 64.948,77 TL
Temmuz–Aralık 2026 73.729,84 TL
Artış Tutarı 8.781,07 TL

Yeni tavan, 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında sona eren iş sözleşmeleri için uygulanacak.

Temmuz 2026 kıdem tazminatı hesaplama: Yeni tavanla kim ne kadar alacak? 4

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı hesaplamasında temel esas, çalışanın son brüt ücreti ile aynı işverene bağlı çalışma süresidir.

Hesaplama formülü:

Son brüt ücret × Çalışılan yıl sayısı = Kıdem tazminatı

Ancak çalışanın brüt maaşı kıdem tazminatı tavanının üzerinde olsa bile, her hizmet yılı için ödenecek tutar yürürlükteki tavanı aşamıyor.

Temmuz 2026 kıdem tazminatı hesaplama: Yeni tavanla kim ne kadar alacak? 5

KIDEM TAZMİNATI HESABINDA HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINIYOR?

Kıdem tazminatı hesaplanırken şu unsurlar esas alınıyor:

  • Aynı işverene bağlı en az 1 yıllık çalışma süresi
  • İşten ayrılma nedeni
  • Son brüt ücret
  • Toplam hizmet yılı
  • İş sözleşmesinin sona erdiği tarihte geçerli kıdem tazminatı tavanı
Temmuz 2026 kıdem tazminatı hesaplama: Yeni tavanla kim ne kadar alacak? 6

1 YIL ÇALIŞAN EN FAZLA NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALACAK?

Temmuz-Aralık 2026 döneminde brüt maaşı kıdem tazminatı tavanının üzerinde olan bir çalışan, 1 yıllık hizmeti için en fazla 73.729,84 TL kıdem tazminatı alabilecek.

Brüt ücreti bu tutarın altında kalan çalışanlarda ise hesaplama son brüt ücret üzerinden yapılmaya devam edecek.

Temmuz 2026 kıdem tazminatı hesaplama: Yeni tavanla kim ne kadar alacak? 7

5, 10 VE 15 YIL ÇALIŞAN NE KADAR ALABİLİR?

Brüt maaşı kıdem tazminatı tavanının üzerinde olan çalışanlar için azami ödeme tutarları şöyle hesaplanıyor:

Çalışma Süresi Azami Kıdem Tazminatı (TL)
1 yıl 73.729,84 TL
5 yıl 368.649,20 TL
10 yıl 737.298,40 TL
15 yıl 1.105.947,60 TL
20 yıl 1.474.596,80 TL

Bu tutarlar, yalnızca brüt maaşı kıdem tazminatı tavanını aşan çalışanlar için geçerli üst sınırı ifade ediyor.

Temmuz 2026 kıdem tazminatı hesaplama: Yeni tavanla kim ne kadar alacak? 8

BRÜT İLE KIDEM TAZMİNATI ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?

Kıdem tazminatı hesabında esas alınan ücret brüt maaştır. Çalışanın eline geçen net ücret üzerinden hesaplama yapılmaz. Brüt maaşı tavanın altında olan çalışanların kıdem tazminatı doğrudan kendi brüt ücretleri üzerinden hesaplanırken, brüt maaşı tavanı aşan çalışanlar için her hizmet yılı bakımından yalnızca tavan tutarı dikkate alınır.

Temmuz 2026 kıdem tazminatı hesaplama: Yeni tavanla kim ne kadar alacak? 9

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Kanundaki şartları taşıyan çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Bunlar arasında:

  • Emeklilik nedeniyle işten ayrılanlar,
  • İşveren tarafından haklı neden olmadan işten çıkarılanlar,
  • Erkek çalışanlarda askerlik nedeniyle ayrılanlar,
  • Kadın çalışanlarda evlilik nedeniyle yasal süre içinde işten ayrılanlar,
  • İş Kanunu'nun 24. maddesi kapsamında haklı nedenle sözleşmesini fesheden çalışanlar,
  • Çalışırken hayatını kaybeden işçilerin yasal mirasçıları yer alıyor.

Bunun yanında aynı işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışma şartının da sağlanması gerekiyor.

Temmuz 2026 kıdem tazminatı hesaplama: Yeni tavanla kim ne kadar alacak? 10

KIDEM TAZMİNATI KİMLERİ KAPSIYOR?

Kıdem tazminatı hakkı esas olarak 4/a kapsamındaki işçilere tanınıyor. Eski adıyla SSK'lı çalışanlar bu kapsamda yer alırken, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu'na tabi gazeteciler ile gemi adamları da gerekli şartları sağlamaları halinde kıdem tazminatı alabiliyor.

Buna karşılık Bağ-Kur kapsamındakiler ile memurlar için kıdem tazminatı uygulaması bulunmuyor.

Temmuz 2026 kıdem tazminatı hesaplama: Yeni tavanla kim ne kadar alacak? 11

SIK SORULAN SORULAR (SSS)

Kıdem tazminatı tavanı neden değişiyor?

  • Kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısına bağlı olarak her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden hesaplanıyor. Bu nedenle memur maaşlarına yapılan zamlar, kıdem tazminatı üst sınırını da doğrudan etkiliyor.

Kıdem tazminatı net maaşa göre mi hesaplanıyor?

  • Hayır. Hesaplamada çalışanın net maaşı değil, brüt ücreti esas alınıyor.

Tavanı aşan maaşlarda ne uygulanıyor?

  • Brüt maaşı kıdem tazminatı tavanının üzerinde olan çalışanlarda her hizmet yılı için en fazla yürürlükte bulunan kıdem tazminatı tavanı kadar ödeme yapılabiliyor.
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