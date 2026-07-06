Turizmden imalata 135,4 milyar liralık destek paketi: Kim, ne kadar alacak?

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu torba kanun teklifi, emekliden işverene kadar milyonları ilgilendiren düzenlemeler içeriyor. En düşük emekli aylığı artırılırken, imalat sanayii ve turizm sektörüne milyarlarca liralık yeni teşvik öngörülüyor. Teklifin yalnızca 2026'nın ikinci yarısındaki doğrudan bütçe etkisi 135,4 milyar liraya ulaşıyor.

AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu torba kanun teklifi, sosyal desteklerden istihdam teşviklerine kadar birçok alanda yeni düzenlemeler getiriyor. Teklifte en düşük emekli aylığının artırılması, imalat sanayiinde istihdamın korunmasına yönelik teşviklerin uzatılması ve turizm sektörüne prim desteği verilmesi öne çıkıyor. Düzenlemelerin 2026 yılının ikinci yarısındaki toplam doğrudan bütçe maliyetinin 135,4 milyar lira olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 552 LİRA OLACAK Kanun teklifiyle en düşük emekli aylığının, 2026 Temmuz ödeme döneminden itibaren 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesi öngörülüyor. Düzenleme; yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar ile hak sahiplerini kapsıyor. Dosya bazında uygulanan en düşük aylık ödeme tutarı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon oranı esas alınarak 23 bin 552 liraya çıkarılacak. Düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak.

TORBA KANUNDA HANGİ DESTEKLER VAR? Teklifte öne çıkan başlıklar şöyle: Destek Kapsam En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseltiliyor. İmalat sanayii teşviki İstihdam desteğinin süresi uzatılıyor. Turizm primi desteği Konaklama tesislerine prim desteği sağlanıyor. İmalat desteği bütçesi 3 yılda 188 milyar TL kaynak ayrılıyor. Emekli düzenlemesinin maliyeti 79 milyar TL. Turizm desteğinin maliyeti 5,36 milyar TL. Toplam bütçe etkisi 2026'nın ikinci yarısında 135,4 milyar TL.

İMALAT SANAYİNE 3 YILLIK 188 MİLYAR LİRALIK İSTİHDAM DESTEĞİ Torba kanun teklifinin en dikkat çeken başlıklarından biri de imalat sanayiine yönelik istihdam teşvikleri oldu. Bu yıl uygulanmaya başlanan ve işletmelerin mevcut çalışan sayılarını korumasını esas alan destek programının süresi 2027 ve 2028 yıllarını da kapsayacak şekilde uzatılıyor. Ancak teşvikten tüm işletmeler otomatik olarak yararlanamayacak. Destek alabilmek için işverenlerin 2025 yılındaki sigortalı çalışan sayılarını koruması şartı aranacak. Üç yıllık bütçe planı İmalat sanayine ayrılması planlanan kaynak yıllara göre şu şekilde belirlendi: 2026: 51 milyar TL

51 milyar TL 2027: 62 milyar TL

62 milyar TL 2028: 75 milyar TL