CANLI YAYIN

Turizmden imalata 135,4 milyar liralık destek paketi: Kim, ne kadar alacak?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu torba kanun teklifi, emekliden işverene kadar milyonları ilgilendiren düzenlemeler içeriyor. En düşük emekli aylığı artırılırken, imalat sanayii ve turizm sektörüne milyarlarca liralık yeni teşvik öngörülüyor. Teklifin yalnızca 2026'nın ikinci yarısındaki doğrudan bütçe etkisi 135,4 milyar liraya ulaşıyor.

Turizmden imalata 135,4 milyar liralık destek paketi: Kim, ne kadar alacak? 1

AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu torba kanun teklifi, sosyal desteklerden istihdam teşviklerine kadar birçok alanda yeni düzenlemeler getiriyor. Teklifte en düşük emekli aylığının artırılması, imalat sanayiinde istihdamın korunmasına yönelik teşviklerin uzatılması ve turizm sektörüne prim desteği verilmesi öne çıkıyor. Düzenlemelerin 2026 yılının ikinci yarısındaki toplam doğrudan bütçe maliyetinin 135,4 milyar lira olması bekleniyor.

Turizmden imalata 135,4 milyar liralık destek paketi: Kim, ne kadar alacak? 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 552 LİRA OLACAK

Kanun teklifiyle en düşük emekli aylığının, 2026 Temmuz ödeme döneminden itibaren 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesi öngörülüyor.

Düzenleme; yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar ile hak sahiplerini kapsıyor. Dosya bazında uygulanan en düşük aylık ödeme tutarı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon oranı esas alınarak 23 bin 552 liraya çıkarılacak. Düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak.

Ahaber
Turizmden imalata 135,4 milyar liralık destek paketi: Kim, ne kadar alacak? 3

TORBA KANUNDA HANGİ DESTEKLER VAR?

Teklifte öne çıkan başlıklar şöyle:

Destek Kapsam
En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseltiliyor.
İmalat sanayii teşviki İstihdam desteğinin süresi uzatılıyor.
Turizm primi desteği Konaklama tesislerine prim desteği sağlanıyor.
İmalat desteği bütçesi 3 yılda 188 milyar TL kaynak ayrılıyor.
Emekli düzenlemesinin maliyeti 79 milyar TL.
Turizm desteğinin maliyeti 5,36 milyar TL.
Toplam bütçe etkisi 2026'nın ikinci yarısında 135,4 milyar TL.
Turizmden imalata 135,4 milyar liralık destek paketi: Kim, ne kadar alacak? 4

İMALAT SANAYİNE 3 YILLIK 188 MİLYAR LİRALIK İSTİHDAM DESTEĞİ

Torba kanun teklifinin en dikkat çeken başlıklarından biri de imalat sanayiine yönelik istihdam teşvikleri oldu. Bu yıl uygulanmaya başlanan ve işletmelerin mevcut çalışan sayılarını korumasını esas alan destek programının süresi 2027 ve 2028 yıllarını da kapsayacak şekilde uzatılıyor. Ancak teşvikten tüm işletmeler otomatik olarak yararlanamayacak. Destek alabilmek için işverenlerin 2025 yılındaki sigortalı çalışan sayılarını koruması şartı aranacak.

Üç yıllık bütçe planı

İmalat sanayine ayrılması planlanan kaynak yıllara göre şu şekilde belirlendi:

  • 2026: 51 milyar TL
  • 2027: 62 milyar TL
  • 2028: 75 milyar TL
Turizmden imalata 135,4 milyar liralık destek paketi: Kim, ne kadar alacak? 5

Böylece üç yıllık dönemde toplam 188 milyar liralık kaynak istihdamın korunması amacıyla kullanılacak. Etki analizinde yer alan SGK verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 4,1 milyon sigortalı çalışan imalat sektöründe görev yapıyor. Düzenleme ile işverenlerin üzerindeki mali yükün azaltılması ve üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

Turizmden imalata 135,4 milyar liralık destek paketi: Kim, ne kadar alacak? 6

TURİZM SEKTÖRÜNE 5,6 MİLYAR LİRALIK PRİM DESTEĞİ

Torba kanun teklifi, turizm sektörüne yönelik yeni bir destek mekanizmasını da içeriyor. Turizm işletme belgesine sahip konaklama tesislerine 2026 yılının Mayıs-Aralık döneminde çalışan başına günlük 116,67 lira, aylık yaklaşık 3 bin 500 lira sigorta prim desteği sağlanacak.

Etki analizine göre sekiz aylık dönemde yaklaşık 1 milyon 733 bin sigortalı çalışan için toplam 5,36 milyar liralık prim desteği verilmesi öngörülüyor.

Turizmden imalata 135,4 milyar liralık destek paketi: Kim, ne kadar alacak? 7

İŞVEREN MALİYETİNDE YÜZDE 4,6'LIK RAHATLAMA

Etki analizine göre konaklama sektöründe bir sigortalı çalışanın işverene aylık ortalama maliyeti 75 bin 676 liraya ulaşıyor.

Yeni düzenlemeyle sağlanacak aylık 3 bin 500 liralık prim desteği sayesinde işverenlerin personel maliyetinin yaklaşık yüzde 4,6'lık kısmı devlet tarafından karşılanacak. Düzenlemenin özellikle jeopolitik gelişmeler nedeniyle maliyet baskısı yaşayan turizm işletmelerine geçici destek sağlaması hedefleniyor.

Turizmden imalata 135,4 milyar liralık destek paketi: Kim, ne kadar alacak? 8

SGK PRİMLERİNE DESTEK

Düzenlemeyle, imalat sanayisinde istihdamın korunmasına yönelik teşvik ve destek programlarının 2025, 2026 ve 2027 yıllarında sürdürülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, bu programların finansmanının İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasına ilişkin uygulamanın süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı.

Bunun yanı sıra, çalışanların prim gün sayısı esas alınarak hesaplanacak destek tutarı, işverenlerin SGK'ya ödeyeceği sigorta primlerinden mahsup edilmek üzere İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Turizmden imalata 135,4 milyar liralık destek paketi: Kim, ne kadar alacak? 9

DİJİTAL PLATFORMLARDAN ALINACAK PAY SİNEMA SEKTÖRÜNE AKTARILACAK

Torba kanunda kültür ve sanat alanına yönelik yeni düzenlemeler de yer alıyor. Dijital yayın platformlarının yıllık net satışlarının yüzde 2'si oranında alınacak paydan yaklaşık 417,1 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor. Bu kaynağın sinema sektörüne sağlanacak desteklerde kullanılması planlanıyor.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının bazı iş ve işlemlerinden ücret alınmasıyla 2026 yılında yaklaşık 635 milyon liralık ilave gelir elde edilmesi bekleniyor.

Turizmden imalata 135,4 milyar liralık destek paketi: Kim, ne kadar alacak? 10

SİBER GÜVENLİKTE 30 MİLYAR LİRALIK YATIRIM TASARRUFU HEDEFİ

Teklif kapsamında BTK bünyesindeki veri merkezleri, internet altyapısı, taşınır ve taşınmazlar ile insan kaynağının Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilmesi de öngörülüyor. Etki analizine göre bu sayede yeni altyapı yatırımı ihtiyacı ortadan kalkacak ve yaklaşık 30 milyar liralık mükerrer yatırım maliyetinden tasarruf sağlanacak.

Turizmden imalata 135,4 milyar liralık destek paketi: Kim, ne kadar alacak? 11

2026'NIN İKİNCİ YARISINDA BÜTÇEYE ETKİSİ 135,4 MİLYAR LİRA

Torba kanun teklifinde yer alan emekli maaşı artışı, imalat sanayiine yönelik teşvikler ve turizm sektörüne sağlanacak prim desteği birlikte değerlendirildiğinde, düzenlemelerin yalnızca 2026 yılının ikinci yarısındaki doğrudan bütçe etkisinin 135,4 milyar liraya ulaşacağı hesaplanıyor.

Buna karşılık Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bazı iş ve işlemlerinden ücret alınmasıyla 2026 yılında yaklaşık 635 milyon lira ek gelir elde edilmesi de öngörülüyor.

Turizmden imalata 135,4 milyar liralık destek paketi: Kim, ne kadar alacak? 12

TORBA KANUN TEKLİFİ YASALAŞIRSA KİMLER YARARLANACAK?

Teklifin yasalaşması halinde;

  • Yaklaşık 5,1 milyon emekli en düşük aylık artışından yararlanacak.
  • 2025 yılındaki çalışan sayısını koruyan imalat sanayi işletmeleri istihdam teşvikinden faydalanabilecek.
  • Turizm işletme belgesine sahip konaklama tesisleri çalışan başına prim desteği alabilecek.
  • Sinema sektörüne dijital platformlardan elde edilen yeni gelir aktarılacak.
  • Siber güvenlik altyapısında kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması hedeflenecek.
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin