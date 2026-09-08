Kademeli emeklilikte son durum: 1999 sonrası sigorta girişi olanların gözü yeni düzenlemede

Kademeli emeklilik sistemine yönelik beklenti ve talepleri A Haber ekranlarında paylaşan Mali Müşavir Mustafa Genç, bir gün farkla emekliliği 17 yıl geciken binlerce çalışanın olduğunu söyledi. Kademeli emeklilikte son durumu da açıklayan Genç, "Kamuoyunda bu mağduriyetin giderilmesine yönelik çok güçlü bir talep var" dedi.

Emeklilik sistemine yönelik beklentiler milyonlarca çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından gözler bu kez 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanlara çevrildi. KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLENTİSİ VE TALEPLER: NEDEN TARTIŞILIYOR? Bir gün farkla emekliliği 17 yıl geciken binlerce çalışanın talepleri kamuoyunda geniş yankı bulurken, Mali Müşavir Mustafa Genç konuyla ilgili merak edilen tüm detayları A Haber ekranlarında paylaştı.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR? Emeklilikte yeni bir basamak sistemi olarak tanımlanan kademeli emekliliğin detaylarını açıklayan Mustafa Genç, "Kademeli emeklilik, adı üzerinde basamakvari bir tanımlamadır. Özellikle EYT yasasından sonra 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girmiş olanlar için ciddi bir beklenti oluştu" ifadelerini kullandı.

"BİR GÜNLE 17 YIL BEKLEMEK ZORUNDA KALIYORLAR" EYT düzenlemesinin sınırında kalan çalışanların durumuna dikkati çeken Genç, "8 Eylül 1999 tarihli yasal düzenlemeden sadece bir gün sonra, yani 9 Eylül'de işe girmiş olan bir çalışan, mevcut sistemde 17 yıl gibi uzun bir süre daha beklemek zorunda kalıyor. Kamuoyunda bu mağduriyetin giderilmesine yönelik çok güçlü bir talep var" dedi.

MEVCUT SİSTEM VE YENİ TALEPLER ARASINDAKİ FARK Şu an yürürlükte olan emeklilik şartları ile masadaki talepleri kıyaslayan Mustafa Genç, "Mevcut düzenlemede 1999-2008 arası girişliler için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7 bin prim günü şartı aranıyor. Kademeli emeklilik bekleyenlerin talebi ise bu yaş sınırının kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaşından başlatılarak işe giriş yılına göre kademeli olarak artırılması yönündedir" şeklinde konuştu.