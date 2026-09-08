Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! OVP’de çalışma hayatı için yeni hedefler

2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da çalışma hayatına ilişkin önemli hedefler yer aldı. Buna göre uzun dönemli bakım sigortası oluşturulması planlanıyor. Beceri uyumunun güçlendirilmesi ve güvenceli esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması da hedefler arasında.

Hükümetin açıkladığı 2027-2029 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program'da (OVP) çalışma hayatına ilişkin kritik hedefler yer alıyor. OVP'de iş gücü beceri uyumunun iyileştirilmesi hedefi ortaya konuldu. Buna göre beşeri sermaye, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde geliştirilecek. İş gücünün becerileri teknolojik gelişmeler, sektörel ihtiyaçlar ve stratejik önceliklerle uyumlu hale getirilecek.

Sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek, prim tabanı genişletilerek tahsilat artırılacak, yeni çalışma biçimlerine uyum güçlendirilecek. Nüfus artış hızının düşmesinin sosyal güvenlik dengesi üzerindeki etkileri analiz edilerek bakım ekonomisini güçlendirmeye yönelik uzun dönemli bakım sigortası oluşturulacak.

İHTİYAÇLAR BELİRLENECEK Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre mesleki ve teknik eğitimin iş gücü piyasasıyla bağı güçlendirilecek. İhtiyaç duyulan meslek ve yetkinliklerde nitelikli insan kaynağı arzı artırılacak ve beceri ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik veri ve yeterlilik altyapısı geliştirilecek. Meslek ve hedef grup odaklı aktif iş gücü programları iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına göre geliştirilecek. Kaynaklar kalıcı istihdama geçiş performansı yüksek program türlerine yönlendirilecek.

STRATEJİK ALANLARDA İŞ GÜCÜ YETİŞTİRİLECEK Savunma sanayii, yapay zeka, siber güvenlik, enerji ve madencilik ile uzay teknolojileri gibi nitelikli insan kaynağı ihtiyacı olan stratejik alanlarda iş gücü yetiştirmeye yönelik lisansüstü eğitim desteklenecek. Kamu-üniversite-özel sektör iş birliğiyle sürekli eğitim ve gelişim programları ve mesleki eğitim imkanları yaygınlaştırılacak.