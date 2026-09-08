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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! OVP’de çalışma hayatı için yeni hedefler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da çalışma hayatına ilişkin önemli hedefler yer aldı. Buna göre uzun dönemli bakım sigortası oluşturulması planlanıyor. Beceri uyumunun güçlendirilmesi ve güvenceli esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması da hedefler arasında.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! OVP’de çalışma hayatı için yeni hedefler 1

Hükümetin açıkladığı 2027-2029 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program'da (OVP) çalışma hayatına ilişkin kritik hedefler yer alıyor. OVP'de iş gücü beceri uyumunun iyileştirilmesi hedefi ortaya konuldu.

Buna göre beşeri sermaye, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde geliştirilecek. İş gücünün becerileri teknolojik gelişmeler, sektörel ihtiyaçlar ve stratejik önceliklerle uyumlu hale getirilecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! OVP’de çalışma hayatı için yeni hedefler 2

Sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek, prim tabanı genişletilerek tahsilat artırılacak, yeni çalışma biçimlerine uyum güçlendirilecek.

Nüfus artış hızının düşmesinin sosyal güvenlik dengesi üzerindeki etkileri analiz edilerek bakım ekonomisini güçlendirmeye yönelik uzun dönemli bakım sigortası oluşturulacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! OVP’de çalışma hayatı için yeni hedefler 3

İHTİYAÇLAR BELİRLENECEK

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre mesleki ve teknik eğitimin iş gücü piyasasıyla bağı güçlendirilecek. İhtiyaç duyulan meslek ve yetkinliklerde nitelikli insan kaynağı arzı artırılacak ve beceri ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik veri ve yeterlilik altyapısı geliştirilecek.

Meslek ve hedef grup odaklı aktif iş gücü programları iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına göre geliştirilecek. Kaynaklar kalıcı istihdama geçiş performansı yüksek program türlerine yönlendirilecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! OVP’de çalışma hayatı için yeni hedefler 4

STRATEJİK ALANLARDA İŞ GÜCÜ YETİŞTİRİLECEK

Savunma sanayii, yapay zeka, siber güvenlik, enerji ve madencilik ile uzay teknolojileri gibi nitelikli insan kaynağı ihtiyacı olan stratejik alanlarda iş gücü yetiştirmeye yönelik lisansüstü eğitim desteklenecek.

Kamu-üniversite-özel sektör iş birliğiyle sürekli eğitim ve gelişim programları ve mesleki eğitim imkanları yaygınlaştırılacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! OVP’de çalışma hayatı için yeni hedefler 5

GÜVENCELİ ESNEK ÇALIŞMA YAYGINLAŞTIRILACAK

İş gücü piyasasının sektörel ve teknolojik dönüşümlere uyum kapasitesi artırılacak. Yeni nesil çalışma biçimleri güvenceli esneklik temelinde yaygınlaştırılırken, kadın-erkek fırsat eşitliği ve iş-yaşam dengesi gözetilecek.

Yeni nesil çalışma modellerine ilişkin mevzuat düzenlemelerinin etkin uygulanması sağlanacak, ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanarak güvenceli esneklik yaygınlaştırılacak. İş gücü piyasasında güvenceli esnekliği ve erişimi artırmak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif iş gücü programlarının yararlanma koşullarının kolaylaştırılması sağlanacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! OVP’de çalışma hayatı için yeni hedefler 6

YEŞİL İŞ GÜCÜ İÇİN YENİ MESLEK HARİTASI

Yeşil ve dijital dönüşümün iş gücü piyasasına etkileri izlenecek.

Yeşil dönüşüme uyum ve adil geçiş sürecinin desteklenmesi amacıyla Türkiye'de bölgesel ve sektörel düzeyde yeşil işler, dönüşümden etkilenecek meslekler, iş kaybı riski taşıyan istihdam alanları ve ortaya çıkacak yeni beceri ihtiyaçlarını kapsayan Yeşil Dönüşüm İş Gücü Piyasası ve Meslek Haritası hazırlanacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! OVP’de çalışma hayatı için yeni hedefler 7

BECERİ AÇIĞI KAPATILACAK

Ulusal Adil Geçiş Stratejisinin 2027-2029 dönemi uygulama, eş güdüm, izleme ve değerlendirme mekanizması hayata geçirilecek. Sosyal tarafların ikiz dönüşüm politikalarının tasarım, uygulama ve izleme süreçlerine katılımını sağlayan sosyal diyalog mekanizmaları güçlendirilecek.

İkiz dönüşüm kapsamında iş gücünün becerilerinin geliştirilmesi desteklenecek, aktif iş gücü programları beceri açığını kapatacak şekilde tasarlanacak, kamu-özel sektör iş birliği sağlanacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! OVP’de çalışma hayatı için yeni hedefler 8

Atıl iş gücünün azaltılması amacıyla iş gücüne katılımı teşvik eden programlar hayata geçirilecek.

Potansiyel iş gücünde bulunan bireyler, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif iş gücü programlarına dahil edilecek.

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