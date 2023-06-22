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Haberler Galeri Emekliye Temmuz'da derin nefes aldıracak zam müjdesi! SSK, BağKur 7500 - 8000 - 9000 TL maaş alanlara yeni ipucu geldi! Refah payı, enflasyon, oransal artış...

Emekliye Temmuz'da derin nefes aldıracak zam müjdesi! SSK, BağKur 7500 - 8000 - 9000 TL maaş alanlara yeni ipucu geldi! Refah payı, enflasyon, oransal artış...

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. Yılın ilk yarısında ortaya çıkan enflasyon oranları emeklilerin maaş zammında önemli etken olacak. TÜİK tarafından açıklanan ilk beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Ortaya çıkan zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilieri için geçerli olacak. Haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından net rakam belirmiş olacak. Hal böyle olunca,"Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için son hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 15:54
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Emekliye Temmuz’da derin nefes aldıracak zam müjdesi! SSK, BağKur 7500 - 8000 - 9000 TL maaş alanlara yeni ipucu geldi! Refah payı, enflasyon, oransal artış...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. Asgari ücret maaşına %34 oranında zam geldi. Gözler Temmuz ayında maaşlara yapılacak zamma çevrildi. Merkez Bankası tarafından açıklanan son beklenti anketi rakamıyla birlikte yeni hesaplamalar hız kazandı. "Temmuz'da emekliler kaç TL zam alacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, güncel maaş hesaplamaları!

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Emekliye Temmuz’da derin nefes aldıracak zam müjdesi! SSK, BağKur 7500 - 8000 - 9000 TL maaş alanlara yeni ipucu geldi! Refah payı, enflasyon, oransal artış...

Kurban Bayramı sonrasında TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu duyurması ile refah payı hariç SGK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı belli olacak.

TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını 5 Temmuz saat 10.00'da açıklayacak.

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Emekliye Temmuz’da derin nefes aldıracak zam müjdesi! SSK, BağKur 7500 - 8000 - 9000 TL maaş alanlara yeni ipucu geldi! Refah payı, enflasyon, oransal artış...

EMEKLİYE KADEMELİ ZAM DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELİYOR

Yine bayramın hemen ardından ise Meclis emekliye zam ve memur maaş zammı için düzenlemeleri görüşecek.

En düşük maaşlar için yapılacak düzenlemeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek ve Genel Kurul'da oylanarak yasalaşma süreci olacak. Ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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Emekliye Temmuz’da derin nefes aldıracak zam müjdesi! SSK, BağKur 7500 - 8000 - 9000 TL maaş alanlara yeni ipucu geldi! Refah payı, enflasyon, oransal artış...

Emekliye zam düzenlemesi geliyor. 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek.

Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak.

Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu.

Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek.

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Emekliye Temmuz’da derin nefes aldıracak zam müjdesi! SSK, BağKur 7500 - 8000 - 9000 TL maaş alanlara yeni ipucu geldi! Refah payı, enflasyon, oransal artış...

7 bin 500-10 bin,
10 bin-15 bin,
15 bin-20 bin ve

20 bin üzerine kademeli olaram emekli zammı belirlenecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "11 bin 402 TL rakamı piyasanın fiyatladığı bir rakamdı. Beklentilerin biraz daha üzerinde bir rakam olarak ortaya çıktı.