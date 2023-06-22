22 Haziran 2023, Perşembe
Emekliye Temmuz'da derin nefes aldıracak zam müjdesi! SSK, BağKur 7500 - 8000 - 9000 TL maaş alanlara yeni ipucu geldi! Refah payı, enflasyon, oransal artış...
Emekli maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. Yılın ilk yarısında ortaya çıkan enflasyon oranları emeklilerin maaş zammında önemli etken olacak. TÜİK tarafından açıklanan ilk beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Ortaya çıkan zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilieri için geçerli olacak. Haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından net rakam belirmiş olacak. Hal böyle olunca,"Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için son hesaplamalar!
Giriş Tarihi: 22.06.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 15:54
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