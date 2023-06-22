Emekliye Temmuz’da derin nefes aldıracak zam müjdesi! SSK, BağKur 7500 - 8000 - 9000 TL maaş alanlara yeni ipucu geldi! Refah payı, enflasyon, oransal artış...

7 bin 500-10 bin,

10 bin-15 bin,

15 bin-20 bin ve

20 bin üzerine kademeli olaram emekli zammı belirlenecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "11 bin 402 TL rakamı piyasanın fiyatladığı bir rakamdı. Beklentilerin biraz daha üzerinde bir rakam olarak ortaya çıktı.