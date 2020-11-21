Kaçıran bin pişman! Sıfır otomobilde faizler düştü: Ford, Citroen, Peugeot, Honda, Opel sıfır araba fiyatları...

Son dakika... Sıfır otomobil almayı planlayan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Araç fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, markaların güncel fiyat bilgisini araştırıyordu. Koronavirüs salgını sonrası yükselişe geçen ikinci el ve sıfır araç fiyatlarının ardından sıfır otomotiv piyasası durma noktasına gelmişti. Markalar faiz indirimi yaparak sürpriz kampanyaları duyurdu. Peki, Ford, Citroen, Peugeot, Honda, Opel sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları...

Giriş Tarihi: 21.11.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 17:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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