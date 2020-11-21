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Haberler Galeri Kaçıran bin pişman! Sıfır otomobilde faizler düştü: Ford, Citroen, Peugeot, Honda, Opel sıfır araba fiyatları...

Kaçıran bin pişman! Sıfır otomobilde faizler düştü: Ford, Citroen, Peugeot, Honda, Opel sıfır araba fiyatları...

Son dakika... Sıfır otomobil almayı planlayan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Araç fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, markaların güncel fiyat bilgisini araştırıyordu. Koronavirüs salgını sonrası yükselişe geçen ikinci el ve sıfır araç fiyatlarının ardından sıfır otomotiv piyasası durma noktasına gelmişti. Markalar faiz indirimi yaparak sürpriz kampanyaları duyurdu. Peki, Ford, Citroen, Peugeot, Honda, Opel sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları...

Giriş Tarihi: 21.11.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 17:06
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Kaçıran bin pişman! Sıfır otomobilde faizler düştü: Ford, Citroen, Peugeot, Honda, Opel sıfır araba fiyatları...

Sıfır otomobil fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yavaş yavaş yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde, sıfır otomobil fiyatları konusunda araştırmalar hız kazanmıştı. Otomobil firmalarından yıl sonu kampanyaları duyuruldu. Faiz indirimi yapan markalar güncel fiyat bilgisini paylaştı. Peki, sıfır otomobil fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

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Kaçıran bin pişman! Sıfır otomobilde faizler düştü: Ford, Citroen, Peugeot, Honda, Opel sıfır araba fiyatları...

Koronavirüs salgını sonrası fiyatlarda görülen artış ile birlikte otomobil firmaları kendi bünyelerinde krediler oluşturmaya başladı. Milliyet'in haberine göre, işte marka marka sıfır otomobil fiyatları:

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Kaçıran bin pişman! Sıfır otomobilde faizler düştü: Ford, Citroen, Peugeot, Honda, Opel sıfır araba fiyatları...

FORD
Ford Fiesta,
Ecosport,
Focus Trend X Benzinli,
Focus Titanium,
S-Max
Galaxy
model otomobillerin satın alımlarında geçerli;

60.000 TL,

24 ay,

%0,991 faiz

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Kaçıran bin pişman! Sıfır otomobilde faizler düştü: Ford, Citroen, Peugeot, Honda, Opel sıfır araba fiyatları...

- Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli;

240.000 TL,

24 ay,

%1,092 faiz

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Kaçıran bin pişman! Sıfır otomobilde faizler düştü: Ford, Citroen, Peugeot, Honda, Opel sıfır araba fiyatları...

- Yepyeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli;

120.000 TL,

24 ay,

%0,993 faiz imkanı sunuluyor.