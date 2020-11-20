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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye ve memura müjde! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? En düşük... Emekliye ve memura müjde! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? En düşük... Milyonlarca emekli ve memura müjdeli haberler peş peşe gelmeye başladı. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memurların maaşlarına yapılacak zam oranları merak edilmeye başlandı. İkinci altı aylık enflasyon rakamlarına göre belli olacak yeni maaşlar için ipuçları geliyor. Peki, 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte emekli ve memur maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri... Giriş Tarihi: 20.11.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 14:20
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Kasım ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de, yeni yılın ilk altı ayında geçerli olacak yeni emekli ve memur maaşları oldu. Enflasyon rakamlarına göre belli olacak yeni maaşlar ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki, 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ MAAŞI 2021 OCAK ZAMMI İLE NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketinde 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.47 çıktı. Bu tahmine göre; 2020'nin 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.35 olacak. En düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 6 liraya çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2.233 liradan 2.374 liraya yükselecek. 2.000 lira olan maaş 2.127, 3.000 lira olan maaş 3.190, 4.000 lira olan maaş 4.254, 5.000 lira olan maaş 5.317 liraya çıkacak. Emekliler, zam oranını 4 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla öğrenecek. Aynı ay içerisinde de maaş ödeme tarihlerinde yeni maaşlar hesaplara yatırılacak.
2021'DE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. Bu nedenle hem emekliler hem de memurlar enflasyonu yakından izliyor.
FARK EŞİĞİ AŞILDI Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 4'ü aşan kısım memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim'de yüzde 2.13 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 4.62 olarak gerçekleşti.