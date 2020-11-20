Emekliye ve memura müjde! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? En düşük...

Milyonlarca emekli ve memura müjdeli haberler peş peşe gelmeye başladı. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memurların maaşlarına yapılacak zam oranları merak edilmeye başlandı. İkinci altı aylık enflasyon rakamlarına göre belli olacak yeni maaşlar için ipuçları geliyor. Peki, 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte emekli ve memur maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 14:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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