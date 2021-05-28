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Haberler Galeri 12 ay ödemesiz dönemli ve 60 ay vadeli kredi imkanı! Banka sayısı 12'ye çıktı! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, ING Bank...

12 ay ödemesiz dönemli ve 60 ay vadeli kredi imkanı! Banka sayısı 12'ye çıktı! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, ING Bank...

12 ay ödemesiz dönemli ve 60 ay vadeli kredi imkanı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs salgını döneminde ekonomik anlamda zorlananlar için fırsatlar sunuluyor. Mağduriyetin giderilmesi amacıyla yeni nefes kredisi başvuru detayları belli oldu. KOBİ'ler için her geçen gün daha kolay ve daha avantajlı kredi destek paketleri açıklanıyor. Devlet ve kamu bankaları sunulan kredi fırsatına katılım sağladı. KGF'den yapılan açıklamada 15 bankanın 12 ay geri ödemesiz kredi vereceği, müracaatların başladığına yer verildi. İşte, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, ING Bank kredi detayları...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 21:36 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 21:36
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12 ay ödemesiz dönemli ve 60 ay vadeli kredi imkanı! Banka sayısı 12'ye çıktı! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, ING Bank...

12 ay ödemesiz dönemli ve 60 ay vadeli kredi imkanı vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. KGF tarafından yapılan yeni açıklamada faizsiz kredi veren bankaların isimlerine ve başvuru son zamanına yer verildi. KGF'den yapılan açıklamada 15 bankanın 12 ay geri ödemesiz kredi vereceği, müracaatların başladığına yer verildi. KOBİ yardım kredisinden yararlanmak isteyenler başvuru detaylarını merak ediyor. KGK nedir ve nasıl alınır? Başvurular nasıl yapılır, kimler yararlanabilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar KOBİ'lerin sunduğu fırsatları merakla takip ediyor. İşte, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, ING Bank...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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12 ay ödemesiz dönemli ve 60 ay vadeli kredi imkanı! Banka sayısı 12'ye çıktı! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, ING Bank...

BAŞVURU DETAYLARI

Kredi Garanti Fonu sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Hedeflenen Kredi Hacmi: 7,5 milyar TL

AYF kontrgaranti tutarı: 300 milyon TL

Proje kaynakları: %50 AYF kontrgarantisi, %50 KGF Özkaynağı

Hedeflenen kefalet hacmi: 6 milyar TL

Başvuru Süresi: 01.04.2022 tarihine kadar

Tazmin Üst Limiti: % 10

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12 ay ödemesiz dönemli ve 60 ay vadeli kredi imkanı! Banka sayısı 12'ye çıktı! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, ING Bank...

GERİ ÖDEMESİZ SÜRE, VADE VE EN FAZLA ÇEKİLEBİLECEK KREDİ TUTARI

Kredi Garanti Fonu tarafından bir açıklama yapıldı ve "Azami 12 ay ödemesiz dönem dahil olmak üzere asgari 36 ay, azami 60 ay vade" denildi.

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12 ay ödemesiz dönemli ve 60 ay vadeli kredi imkanı! Banka sayısı 12'ye çıktı! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, ING Bank...

BAŞVURU ÜCRETİ VE KOMİSYON ORANI

Komisyon Oranı : yıllık %1.5

Başvuru Ücreti : 500 TL

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12 ay ödemesiz dönemli ve 60 ay vadeli kredi imkanı! Banka sayısı 12'ye çıktı! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, ING Bank...

BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu kredi KOBİ'ler için veriliyor. İşte başvuru şartları

Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş, KOBİ tanımını haiz gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır. Başvurular ilgili bankalar aracılığıyla yapılabilmektedir.