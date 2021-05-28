12 ay ödemesiz dönemli ve 60 ay vadeli kredi imkanı! Banka sayısı 12'ye çıktı! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, ING Bank...

12 ay ödemesiz dönemli ve 60 ay vadeli kredi imkanı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs salgını döneminde ekonomik anlamda zorlananlar için fırsatlar sunuluyor. Mağduriyetin giderilmesi amacıyla yeni nefes kredisi başvuru detayları belli oldu. KOBİ'ler için her geçen gün daha kolay ve daha avantajlı kredi destek paketleri açıklanıyor. Devlet ve kamu bankaları sunulan kredi fırsatına katılım sağladı. KGF'den yapılan açıklamada 15 bankanın 12 ay geri ödemesiz kredi vereceği, müracaatların başladığına yer verildi. İşte, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, ING Bank kredi detayları...