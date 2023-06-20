Paris'ten KAAN müjdesi! 2 Milli Muharip Uçak daha geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin başlattığı milli savunma sanayi meyvelerini bir bir vermeye başladı. Bütün dünyanın hayranlıkla yakından takip ettiği Türk savunma sanayisinin en önemli silahlarından bir tanesi olan Milli Muharip Uçak KAAN Paris Havacılık Fuarı'nda görücüye çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili önemli bir müjdeyi okarlarına duyurdu.

Giriş Tarihi: 20.06.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 08:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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