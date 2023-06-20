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Paris'ten KAAN müjdesi! 2 Milli Muharip Uçak daha geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin başlattığı milli savunma sanayi meyvelerini bir bir vermeye başladı. Bütün dünyanın hayranlıkla yakından takip ettiği Türk savunma sanayisinin en önemli silahlarından bir tanesi olan Milli Muharip Uçak KAAN Paris Havacılık Fuarı'nda görücüye çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili önemli bir müjdeyi okarlarına duyurdu.

Giriş Tarihi: 20.06.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 08:50
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Kaan müjdesi! 2 Milli Muharip Uçak daha geliyor

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in davetiyle Paris Havacılık Fuarı'na katılan SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili önemli bir müjdeyi okarlarına duyurdu. İşte Müderrisoğlu'nun o yazısı…

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Kaan müjdesi! 2 Milli Muharip Uçak daha geliyor

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Rafet Bozdoğan anlatıyor... Yıl 1990, merhum Necmettin Erbakan bir konferans için Manchester'a gelir. Türk öğrencilerle buluşur.

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Kaan müjdesi! 2 Milli Muharip Uçak daha geliyor

Konu, "Teknoloji Transferidir." Erbakan Hoca, "Bizim ömrümüz ecnebi memleketlerde teknolojinin peşinde geçti. Ben, size Türkiye gerçeklerinden bahsedeyim" der ve şöyle devam eder:

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Kaan müjdesi! 2 Milli Muharip Uçak daha geliyor

"Bizi bir borunun içine soktular. Önce bir tarafını sonra diğer tarafını tıkadılar. Bir o yana bir bu yana koştuk. Hatta maraton koştuğumuzu zannettik!"

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Kaan müjdesi! 2 Milli Muharip Uçak daha geliyor

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in davetiyle Paris Havacılık Fuarı'ndayız. Dünyanın önde gelen savunma ve sivil havalılık şirketlerinin sağlı sollu stantlarının yer aldığı "Şampiyonlar Ligi Sokağı" diyebileceğimiz bir ortamdayız.