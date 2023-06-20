Asgari ücrete %107’’lik Okkalı zam! Son dakika Net brüt açıklaması! Refah+enflasyon maaşları katladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret tutarının bu yıl yüzde 107 arttığını ifade etti. Bu artış, çalışanların maddi durumlarının güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.