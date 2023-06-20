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Haberler Galeri Asgari ücrete %107'lik Okkalı zam! Son dakika Net brüt açıklaması! Refah+enflasyon maaşları katladı!

Asgari ücrete %107'lik Okkalı zam! Son dakika Net brüt açıklaması! Refah+enflasyon maaşları katladı!

Son dakika haberi... Asgari ücret zammında bekleyiş sürerken komisyon 3. görüşmesini de tamamladı. Zam pazarlığının sona ermesiyle birlikte rakam netleşti. Buna göre, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret miktarı net olarak 11.402 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete yüzde 34 zam sonrası 2023 yılı boyunca toplam yüzde 107 arttı. İşte açıklamanın detayları...

Giriş Tarihi: 20.06.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 12:06
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Asgari ücrete %107’’lik Okkalı zam! Son dakika Net brüt açıklaması! Refah+enflasyon maaşları katladı!

Son dakika haberi... Asgari ücret zammında bekleyiş sürerken komisyon 3. görüşmesini de tamamladı. Zam pazarlığının sona ermesiyle birlikte rakam netleşti. Buna göre, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret miktarı net olarak 11.402 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete yüzde 34 zam sonrası 2023 yılı boyunca toplam yüzde 107 arttı. İşte açıklamanın detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrete %107’’lik Okkalı zam! Son dakika Net brüt açıklaması! Refah+enflasyon maaşları katladı!

Son dakika haberine göre, Türkiye'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak olan yeni asgari ücret miktarını belirledi.

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Asgari ücrete %107’’lik Okkalı zam! Son dakika Net brüt açıklaması! Refah+enflasyon maaşları katladı!

Yapılan görüşmeler sonucunda, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 lira olarak belirlendiği açıklandı.

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Asgari ücrete %107’’lik Okkalı zam! Son dakika Net brüt açıklaması! Refah+enflasyon maaşları katladı!

Bu karar, asgari ücretin önemli bir artış gösterdiği anlamına geliyor.

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Asgari ücrete %107’’lik Okkalı zam! Son dakika Net brüt açıklaması! Refah+enflasyon maaşları katladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret tutarının bu yıl yüzde 107 arttığını ifade etti. Bu artış, çalışanların maddi durumlarının güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.