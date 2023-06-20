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Asgari ücrete %107'lik Okkalı zam! Son dakika Net brüt açıklaması! Refah+enflasyon maaşları katladı!
Son dakika haberi... Asgari ücret zammında bekleyiş sürerken komisyon 3. görüşmesini de tamamladı. Zam pazarlığının sona ermesiyle birlikte rakam netleşti. Buna göre, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret miktarı net olarak 11.402 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete yüzde 34 zam sonrası 2023 yılı boyunca toplam yüzde 107 arttı. İşte açıklamanın detayları...
Giriş Tarihi: 20.06.2023 11:23Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 12:06