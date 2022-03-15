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JTI zamlı sigara fiyatları güncel liste: 16 Mart Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?
JTİ sigara zammı güncel liste açıklandı. 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere JTI marka gruplarındaki sigaralara zam geldi. BAT ve Philip Morris sigara zammının ardından JTI sigara fiyatları merak ediliyordu. Güncel sigara fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 16 Mart Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç lira oldu? İşte JTI zamlı sigara fiyatları güncel liste...