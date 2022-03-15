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JTI zamlı sigara fiyatları güncel liste: 16 Mart Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

JTİ sigara zammı güncel liste açıklandı. 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere JTI marka gruplarındaki sigaralara zam geldi. BAT ve Philip Morris sigara zammının ardından JTI sigara fiyatları merak ediliyordu. Güncel sigara fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 16 Mart Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç lira oldu? İşte JTI zamlı sigara fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2022 18:06 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 18:21
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JTI zamlı sigara fiyatları güncel liste: 16 Mart Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

16 Mart JTI sigara fiyatları zamlı güncel liste açıklandı. Bu gelişmelerin ardından JTI guruba ait sigara fiyatlarına ne kadar zam yapıldığı araştırılmaya başlandı. BAT ve Philip Morris sigara markalarındaki zam sonrası JTI grubuna ait sigaraların güncel fiyatları merak ediliyor. Peki, 16 Mart Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç lira oldu? İşte JTI zamlı sigara fiyatları güncel liste...

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JTI zamlı sigara fiyatları güncel liste: 16 Mart Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 16 Mart tarihli sigara fiyatları zamlı güncel liste:

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JTI zamlı sigara fiyatları güncel liste: 16 Mart Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 24 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 24 TL

Winston: 25 TL

Winston Xsence Black&Gray: 26 TL

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JTI zamlı sigara fiyatları güncel liste: 16 Mart Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

Camel Slender: 23,50 TL

Camel: 24 TL

Monte Carlo Slender: 23,50 TL

Monte Carlo: 23,50 TL

LD: 23,50 TL

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JTI zamlı sigara fiyatları güncel liste: 16 Mart Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

2022 BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT) SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 24 TL

Kent D-Range: 24 TL

Kent (Blue, Grey, White): 25 TL

Kent Slims: 27 TL