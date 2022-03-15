JTI zamlı sigara fiyatları güncel liste: 16 Mart Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

16 Mart JTI sigara fiyatları zamlı güncel liste açıklandı. Bu gelişmelerin ardından JTI guruba ait sigara fiyatlarına ne kadar zam yapıldığı araştırılmaya başlandı. BAT ve Philip Morris sigara markalarındaki zam sonrası JTI grubuna ait sigaraların güncel fiyatları merak ediliyor. Peki, 16 Mart Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç lira oldu? İşte JTI zamlı sigara fiyatları güncel liste...