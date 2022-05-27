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Haberler Galeri JTI sigara zammı var mı? 27 Mayıs Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTI sigara zammı var mı? 27 Mayıs Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTI sigara zammı var mı? Tütün içeren veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralarda asgari maktu vergi tutarı 0,7197 liradan, 0,7916 liraya, maktu vergi tutarı ise 0,7150 liradan 0,7865 liraya güncellendi. Bu gelişmelerin ardından JTI grubuna ait sigara markalarına zam yapılıp yapılmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, JTI sigara zammı var mı? 27 Mayıs Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 10:30
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JTI sigara zammı var mı? 27 Mayıs Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTI sigara zammı var mı? Tütün içeren veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış ürünlere ÖTV düzenlemesi geldi. Bu gelişmelerin ardınan JTI sigara zammı konusunda araştırmalar hız kazandı. Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden sigara tiryakileri, güncel fiyat listesini araştırıyor. Peki, JTI sigara zammı var mı? 27 Mayıs Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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JTI sigara zammı var mı? 27 Mayıs Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTI SİGARA ZAMMI VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, JTI grubuna ait sigara fiyatlarına 27 Mayıs'ta zam yapılmadı. İlerleyen günlerde sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. JTI tarafından sigara zammı ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte marka marka güncel sigara fiyatları:

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JTI sigara zammı var mı? 27 Mayıs Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 26 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 26 TL

Winston: 27 TL

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JTI sigara zammı var mı? 27 Mayıs Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Winston Xsence Black&Gray: 28 TL

Camel Slender: 25,50 TL

Camel: 26 TL

Monte Carlo: 25,50 TL

LD: 25,50 TL

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JTI sigara zammı var mı? 27 Mayıs Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2022 BAT SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 26 TL

Kent D-Range: 26 TL

Kent (Blue, Grey, White): 27 TL

Kent Slims: 29 TL