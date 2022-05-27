JTI sigara zammı var mı? 27 Mayıs Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTI sigara zammı var mı? Tütün içeren veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralarda asgari maktu vergi tutarı 0,7197 liradan, 0,7916 liraya, maktu vergi tutarı ise 0,7150 liradan 0,7865 liraya güncellendi. Bu gelişmelerin ardından JTI grubuna ait sigara markalarına zam yapılıp yapılmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, JTI sigara zammı var mı? 27 Mayıs Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 27.05.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 10:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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