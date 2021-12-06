06 Aralık 2021, Pazartesi
Evlilikle değişen sosyal haklarda merak edilen sorular yanıt buldu! Nikahta bereket var
Son dakika haberine göre: Vefat eden babadan yetim, ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşanıp eşiyle yaşamaya devam edenlerden aylıkları cezasıyla geri alınıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Ekim 2008'den itibaren hangi nedenle olursa olsun eylemli şekilde birlikte yaşadıkları tespit edilenlere ödenen aylıkları faiziyle geri istiyor, dolandırıcılıktan da suç duyurusunda bulunuluyor.
Giriş Tarihi: 06.12.2021 08:51 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 08:53
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